Йому час іти на пенсію: Гірн – про майбутнє Усика

Промоутер Едді Гірн вважає, що чемпіону світу за версіями WBC, IBO, WBA та WBO Олександру Усику прийшов час, аби завершити кар'єру.

Цитує Гірна Sportskeeda.

"Я вважаю, що Усику треба йти на пенсію. Чесно кажучи, уявіть, якщо Усик зараз піде з боксу. Він назавжди одним з найкращих в історії. Але уявіть, він ніколи не зазнавав поразки, був абсолютним чемпіоном світу у важкій вазі, абсолютним у надважкій.

Що Усик отримає від бою з Джозефом Паркером? Яка мотивація битися з Дюбуа? Він його вже побив. Справа в тому, що [бій з Дюбуа] може знову зробити [Усика] абослютом [чемпіоном] у надважкій вазі.

Припустимо, що він почне здавати через свій вік, і ці бої з Ф'юрі забрали у нього багато сили. І ти програєш Дюбуа – це ж буде справжній провал", – розповів Гірн.