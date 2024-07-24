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Сила в зграї: Полісся показало, як Усик по відеозв’язку отримає настанови від тренера

Ігор Чернявський — 24 липня, 20:10
Сила в зграї: Полісся показало, як Усик по відеозв’язку отримає настанови від тренера

Чемпіон світу з боксу Олександр Усик поспілкувався з головним тренером Полісся Імадом Ашуром.

Житомирський клуб показав їхній діалог у своєму Instagram.

Усик: Тренере, доброго дня. Я готовий доєднатися до зграї. Які настанови?

Ашур: Вітаю, Олександре. Наш головний фокус — це структура, проактивність, дисципліна. Кожну мить на полі ми допомагаємо один одному, підтримуємо один одного. Бо як би не було складно, треба пам’ятати головне — сила в зграї.

Усик: Домовились, все зробимо.

Нагадаємо, напередодні Полісся опублікувало ще одне відео, яке натякає на дебют Усика.

Полісся Олександр Усик

Олександр Усик

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