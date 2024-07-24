Сила в зграї: Полісся показало, як Усик по відеозв’язку отримає настанови від тренера
Чемпіон світу з боксу Олександр Усик поспілкувався з головним тренером Полісся Імадом Ашуром.
Житомирський клуб показав їхній діалог у своєму Instagram.
Усик: Тренере, доброго дня. Я готовий доєднатися до зграї. Які настанови?
Ашур: Вітаю, Олександре. Наш головний фокус — це структура, проактивність, дисципліна. Кожну мить на полі ми допомагаємо один одному, підтримуємо один одного. Бо як би не було складно, треба пам’ятати головне — сила в зграї.
Усик: Домовились, все зробимо.
Нагадаємо, напередодні Полісся опублікувало ще одне відео, яке натякає на дебют Усика.