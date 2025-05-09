Найгарніший дует легкої атлетики: Магучіх і Левченко разом станцювали на арені в Досі

Українські легкоатлетки Ярослава Магучіх та Юлія Левченко записали спільне відео з танцями для соцмереж.

Несподіваний дует енергійними рухами розриває соцмережі, набравши декілька тисяч лайків за свій веселий танець.

"Заряджаємо стопу перед стрибками", – написала Олімпійська чемпіонка.

Нагадаємо, Магучіх та Левченко візьмуть участь у комерційному турнірі What Gravity Challenge, який відбудеться у Досі (Катар).

Змагання відбудуться у п'ятницю, 9 травня. Старт жіночого турніру – о 17:20 за київським часом.

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Раніше повідомлялося, що Ярослава виграла другий поспіль етап Діамантової ліги, набравши 16 очок. На першому етапі 23-річна українка здобула перемогу з результатом 1,97 м.