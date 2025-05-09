Чехія в овертаймі вирвала перемогу над Швейцарією в стартовому матчі чемпіонату світу

Сьогодні, 9 травня, стартував 88-й чемпіонат світу з хокею в елітному дивізіоні. У перший ігровий день заплановане проведення чотирьох матчів, по два в групах А і Б.

Під час першого часового слоту відбулися два поєдинки. У групі А зійшлися Австрія та Фінляндія. Команди доволі бадьоро розпочали зустріч, закинувши три шайби протягом перших 14 хвилин.

Проте далі настало затишшя: у двох наступних періодах вболівальники чули сирену тільки коли закінчувався ігровий час. Тому з мінімальною перевагою дебютну перемогу на турнірі здобула збірна Фінляндії.

Куди веселіше було в стартовому матчі групи В, в якому зустрілися Швейцарія та Чехія. Це протистояння подарувало куди більше емоцій, адже команди постійно обмінювалися закинутими шайбами та відбирали один в одного лідерство. До того жнаприкінці першого періоду чехи не реалізували буліт.

Основні 60 хвилин ігрового часу не визначили переможця даного поєдинку, а тому на хокеїстів очікував овертайм, в якому Чехія вирвала перемогу з рахунком 5:4.

Сьогодні також відбудуться матчі між Швецією та Словаччиною (група А), а також між Данією та США (група В). Обидві гри розпочнуться о 21:20 за київським часом.

Чемпіонат світу з хокею – елітний дивізіон

1 тур, 9 травня

Група А

Австрія – Фінляндія 1:2 (1:2, 0:0, 0:0)

21:20 Швеція – Словаччина

Група В

Швейцарія – Чехія 4:5 ОТ (2:1, 0:2, 2:1, 0:1)

21:20 Данія – США

Нагадаємо, що на нашому сайті можна ознайомитися з календарем усіх матчів чемпіонату світу з хокею 2025 року в елітному дивізіоні.