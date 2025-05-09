Мілан з дублем "українця" Хіменеса переграв Болонью, Вольфсбург та Гоффенгайм видали результативну нічию

У п'ятницю, 9 травня, відбулися стартові матчі трьох провідних чемпіонатів Європи.

Першими зіграли в Німеччині, де 33 тур Бундесліги відкривали Вольфсбург та Гоффенгайм. Вже на першій же хвилині гості відзначилися автоголом, але ще до перерви вони встигли відігратися.

Після відпочинку команди довго не могли порадувати фанатів бодай одним голом. Проте ця проблема була вирішена в останні 10 хвилин зустрічі, коли Вольфсбург та Гоффенгайм обмінялися результативними ударами. У підсумку суддя зафіксував результативну нічию 2:2.

Чемпіонат Німеччини з футболу – Бундесліга

33 тур, 9 травня

Вольфсбург – Гоффенгайм 2:2 (1:1)

Голи: 1:0 – 1 Естігор (автогол), 1:1 – 34 Кадержабек, 2:1 – 81 Вінд, 2:2 – 84 Бультер.

На 15 хвилин пізніше розпочався матч в Італії, де на "Сан-Сіро" Мілан приймав Болонью. Обидва колективи продовжують вести боротьбу за єврокубки, а тому перемога була необхідна всім.

Як це часто буває цього сезону, "россонері" першими пропустили. На старті другої половини гри Ріккардо Орсоліні відкрив рахунок. Проте потім настав час камбеку.

На 73-й хвилині забив "українець" Сантьяго Хіменес, після чого доволі швидко Мілан вийшов уперед завдяки голу Крістіана Пулішича. А вже у доданий час все той же Хіменес встановив остаточний рахунок 3:1.

Чемпіонат Італії з футболу – Серія А

36 тур, 9 травня

Мілан – Болонья 3:1 (0:0)

Голи: 0:1 – 49 Орсоліні, 1:1 – 73 Хіменес, 2:1 – 79 Пулішич, 3:1 – 90+2 Хіменес.

В останньому матчі вечора зійшлися команди з різних частин турнірної таблиці іспанської Ла Ліги. Ймовірний учасник майбутньої єврокубкової кампанії Райо Вальєкано гостював у Лас-Пальмаса, який старається не вилетіти до Сегунди.

Цей поєдинок лише наблизив команду Дієго Мартінеза до другого за силою іспанського дивізіону. Єдиний гол матчу на свій рахунок записав Альваро Гарсія, який приніс Райо перемогу.

Чемпіонат Іспанії з футболу – Ла Ліга

35 тур, 9 травня

Лас-Пальмас – Райо Вальєкано 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – 66 А. Гарсія.

Раніше стало відомо, що ФІФА прийняла рішення суттєво збільшити кількість учасників жіночого чемпіонату світу.