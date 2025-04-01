Кличко повертається в ринг: відомі дата і суперник

Олександр Усик виступить консультантом Володимира і навіть планує приїхати в його тренувальний табір

Ексчемпіон світу Володимир Кличко все ж таки повернеться в ринг. За інформацією Чемпіона, сьогодні, 1 квітня, українець підпише контракт на бій. І ви точно здивуєтесь, коли дізнаєтесь ім’я опонента, дату та місце проведення мегафайту.

Володимир вийде в ринг проти свого колишнього суперника британця Ентоні Джошуа. Бій буде називатися The return of a legend (Повернення легенди) і відбудеться на 90-тисячному стадіоні "Вемблі" в Лондоні 29 квітня.

Така дата і місце проведення вибрані не випадково – саме 29 квітня 2017 року Джошуа і Кличко зустрілися на Вемблі вперше. 8 років тому їхній епічний мегафайт переміг в цілій череді номінацій. Наприклад, його було визнано кращою спортивною подією 2017 року у Великій Британії.

На кону бою буде стояти титул діамантового чемпіона WBC. Президент Всесвітньої боксерської ради Маурісіо Сулейман вже замовляє виготовлення спеціального поясу для цього мегафайту. Враховуючи поважний вік 49-річного Володимира, чемпіонський поєдинок буде тривати 12 раундів, але не по 3, а по 1,5 хвилини.

За інформацією Чемпіона, Володимир Кличко запропонує Олександру Усику виступити консультантом в підготовці до бою, адже Олександр двічі перемагав Ентоні Джошуа. Перший раз в Лондоні у 2021 році, другий раз в Саудівської Аравії у 2022-му.

Квитки на бій з'являться у продажу вже сьогодні ввечері. Вартість буде складати від 40 до 2000 фунтів стерлінгів (від 2150 до 107 880 гривень). Організатори впевнені, що продадуть всі 90 тисяч квитків протягом 1 години.

Максим Розенко, Чемпіон