Арсенал розпочав переговори про новий контракт з ключовим гравцем

Арсенал сподівається зберегти свого центрбека Вільяма Саліба, запропонувавши йому новий контракт.

Про це повідомляє The Athletic.

За інформацією джерела, "каноніри" розпочали переговори з 24-річним французом, чия чинна угода з клубом розрахована до літа 2027 року.

На придбання Саліба претендує Реал, який планує посилити оборонну ланку своєї команди. Можливо, що її очолюватиме Хабі Алонсо, який оголосив про свій відхід з Баєра.

Арсенал у свою чергу не збирається розставатися з гравцем основного складу, який сформував міцний дует захисників з Габірелом Магальяйнсом.

У нинішньому сезоні Вільям Саліба взяв участь у 49 матчах лондонців в усіх турнірах, у яких він записав на свій рахунок два голи, три попередження та одне вилучення.

Нагадаємо, що у березні цього року Саліба говорив, що Арсенал ще не пропонував йому новий контракт. Проте сам футболіст висловив бажання залишитися на "Емірейтс", щоб вигравати трофеї.