Олена Підгрушна втретє вийшла заміж

Легендарна українська біатлоністка Олена Підгрушна, яка цього року відсвяткувала 38-річчя, втретє вийшла заміж.

Про це стало відомо "Чемпіону" з власних джерел, близьких до спортсменки.

Чоловіком Підгрушної став військовослужбовець на ім'я Ростислав. Весілля відбулося 3 травня у селищі Ворохта Івано-Франківської області.

Фото з урочистості поділилися друзі родини в соціальній мережі Instagram.

Олена Підгрушна є олімпійською чемпіонкою Сочі-2014 в естафеті, а також чемпіонкою світу 2013 року у спринті та багаторазовою призеркою світових першостей.

Першим чоловіком Підгрушної був колишній народний депутат України від ВО "Свобода" Олексій Кайда. Вони розлучилися у 2016 році.

Вдруге Олена була заміжня за колишнім спортсменом і сервісменом збірної України Іваном Білосюком. Після одруження олімпійська чемпіонка у 2021-2024 роках носила прізвище чоловіка.

Зазначимо, що востаннє Підгрушна виступала на міжнародних змаганнях у березні 2023 року. Про завершення кар’єри вона не оголошувала.