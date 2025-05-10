Костюк – про рукостискання з Касаткіною: Я була дуже рада за неї та її рішення

Марта Костюк 9 травня обіграла ексросіянку, а нині австралійку Дар'ю Касаткіну в другому колі турніру серії WTA 1000 в італійському Римі. Після матчу біля сітки українка потиснула руку новоспеченій представниці Зеленого континенту.

Свій вчинок Костюк прокоментувала порталу Tennis.com.

" Я була дуже рада за неї і за її рішення, але я не можу сказати, що ми з нею друзі. Я вважаю, що ми колеги по Туру, як і з усіма іншими гравцями. Нічого офіційного між нами не було. По суті, нічого не змінилося, просто тепер вона представляє Австралію, і я потиснула їй руку. Я дійсно рада за неї", – пояснила Марта.

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Українська тенісистка зазначила, що не знає інших російських гравців, які б виступали проти війни, та чому деякі інші спортсмени змінили громадянство Росії.

"Я не пригадаю інших спортсменів, які б висловлювалися проти війни. Я не знаю, якими були мотиви для зміни паспорта в інших гравців. Можливо, у них були проблеми з візами або їм просто приємніше представляти країну, прапор якої стоїть поруч із твоїм ім'ям. Але їхні наміри мені невідомі – вони про це не говорили. Прапор поруч з ім'ям – це лише частина картини, а вся картина мені поки незрозуміла. Усе залежить від цінностей людини. Від того, за що вона готова стояти, що вона підтримує і як може жити з власними рішеннями. Кожен обирає сам. Я не можу вирішувати за інших, але вважаю, що Дар'я – дуже гідний приклад того, як можна знайти вихід зі складної життєвої ситуації", – підсумувала Костюк.

Нагадаємо, що напередодні Марта Костюк обіграла Дар'ю Касаткіну з Австралії в матчі другого кола одиночного розряду турніру в Римі.