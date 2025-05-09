Федерація тенісу України підтримала ексросіянку Касаткіну напередодні матчу з Костюк

Федерація тенісу України підтримала колишню російську тенісистку Дар'ю Касаткіну (15), яка змінила громадянство на австралійське.

Про це йдеться на сторінці федерації у Facebook.

28-річна Касаткіна, яка на момент зміни громадянства була другою ракеткою Росії, неодноразово засуджувала режим президента РФ Володимира Путіна, а також повномасштабне вторгнення України, що відбулося 24 лютого 2022 року.

Уже сьогодні, 9 травня, Дар'я Касаткіна зустрінеться з другою ракеткою України Мартою Костюк у межах другого кола турніру серії WTA 1000 у Римі. Орієнтовний початок матчу – о 16:30 за київським часом.

Чемпіон звернувся до Федерації тенісу України чи не надавалися українським тенісисткам рекомендації щодо рукостискання з колишньою росіянкою.

"Жодних рекомендацій, щодо рукостискання Федерація не давала", – зазначив пресаташе Юрій Сосновський.

"Звісно, спорт має уникати зайвої політизації, бути майданчиком для чесної конкуренції та об'єднання людей. Та коли відбуваються такі жахливі та несправедливі події, як повномасштабне вторгнення росії в Україну, що супроводжується численними воєнними злочинами, насильством та руйнуванням, іноді мовчання стає співучастю.

Приклад свідомої позиції показала Дар'я Касаткіна, колишня російська атлетка, що перейшла під прапор Австралії. Вона неодноразово публічно засуджувала російську агресію проти України та критикувала дії російської влади. Ми поважаємо її особистий вибір та мужність у відстоюванні своїх переконань. Це демонструє відданість принципам справедливості та гуманності, а також бажання бути частиною міжнародної спільноти, яка прагне до миру та співпраці.

На нашу думку, рішення Дар'ї Касаткіної змінити своє спортивне громадянство з російського на австралійське є красномовним наслідком принципової антивоєнної позиції. Федерація продовжує підтримувати українських тенісистів та тенісисток, які на спортивній арені гідно представляють нашу країну.

Водночас ми вважаємо за необхідне відзначати та підтримувати тих спортсменів з інших країн, хто не боїться говорити правду про війну та її наслідки. Ми віримо, що голос спортсменів, які виступають проти війни, є важливим для привернення уваги світової спільноти до трагедії, що відбувається в Україні", – йдеться у заяві.

Тема зміни громадянства Касаткіної обговорювалася протягом тривалого часу. Польський журналіст Домінік Сенковський зазначив, що запитував її про це у 2022 році під час проведення Ролан Гаррос, тоді тенісистка заперечила таку можливість. У 2023-му Касаткіна в інтерв'ю британським ЗМІ заявила, що їй "як лесбійці, яка засуджує війну, небезпечно повертатися додому, з огляду на існуючий режим".

На рахунку 28-річної тенісистки 8 одиночних титулів WTA і один парний. У 2022 році вона грала у півфінал Відкритого чемпіонату Франції, наразі це її найкраще досягнення на турнірах Grand Slam.

Додамо, що це не перший випадок за останні 3 роки, коли російська тенісистка змінює громадянство. Після того, як WTA заборонила таким гравцям виступати під російським прапором, Варвара Грачова стала француженкою, Натела Дзаламідзе почала представляти на міжнародних турнірах Грузію, Еліна Аванесян стала громадянкою Вірменії.