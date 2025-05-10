Брат Тайсона Ф'юрі викликав на реванш Джейка Пола одразу після перемоги в першому поєдинку за півтора роки

Англійський боксер Томмі Ф'юрі (11-0, 4 КО) здобув перемогу в першому за останні півтора роки поєдинку.

Вчора, 9 травня, на стадіоні "MTK Sport Parkу" у Будапешті (Угорщина) брат Тайсона Ф'юрі зустрівся на одному ринзі з боснійцем Кенаном Ханджаличем (5-2, 4 КО).

Поєдинок пройшов усю дистанцію (6 раундів), в результаті якого одноголосим рішенням суддів Ф'юрі-молодший залишився непереможним. Ханджалич зазнав другої поразки в кар'єрі на професійному рівні.

Одразу після оголощення його перемоги Томмі звернувся до Джейка Пола, викликавши того на реванш.

"Гей, Джейку, руку полагодили, крихітко, руку полагодили. Сьогодні я бився з хлопцем, який провів понад 100 аматорських боїв, досвідченим бійцем, і він дуже міцний. Якщо Джейк Пол захоче вийти на ринг, я гарантую, що наступного разу я тебе нокаутую. Я два роки не виходив на ринг, і це після двох років, я нокаутую цього бомжа, коли він погодиться на бій", – сказав Ф'юрі.

Tommy Fury calls out Jake Paul 👀👀👀#FuryHanjalic pic.twitter.com/Y7TXCsaLY3 — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) May 9, 2025

Нагадаємо, що Томмі Ф'юрі переміг Джейка Пола роздільним рішенням суддів у їхньому першому поєдинку, який відбувся 26 лютого 2023 року.

До бою з Ханджаличем 26-річний британець востаннє виходив на ринг 14 жовтня 2023 року, коли він переміг відеоблогера KSI.

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