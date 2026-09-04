Протистояння Магучіх та австралійок, Караліс кине виклик Дюплантісу та інші інтриги: прев’ю фіналу Діамантової ліги

Сезон Діамантової ліги завершиться 4-5 вересня у столиці Бельгії – Брюсселі. На стадіоні "Allianz Memorial Van Damme" збереться фактично вся світова еліта легкої атлетики. Серед учасників фіналу – Ярослава Магучіх, Олег Дорощук, Арман Дюплантіс, Ша'Каррі Річардсон, Летсіле Тебого та Масаї Рассел.

На бігові доріжки та в сектори також вийдуть Якоб Інгебрігтсен, Коул Хокер, Яред Нугусе, Джессіка Халл та Еммануель Ваньйоні. Загалом у Брюсселі виступатимуть щонайменше 40 чинних чемпіонів світу та/або олімпійських чемпіонів.

Де відбудеться фінал, хто з українців претендує на перемогу та які головні інтриги чекають на вболівальників – у матеріалі.

Де та коли відбудеться фінал Wanda Diamond League

Фінал Wanda Diamond League відбудеться цієї п'ятниці та суботи – 4-5 вересня – на стадіоні "Allianz Memorial Van Damme" у Брюсселі.

facebook.com/StadeRoiBaudouin.KoningBoudewijnStadion

Упродовж двох днів у бельгійській столиці визначать усіх 32 чемпіонів Діамантової ліги 2026 року. Більшість спортсменів здобули право виступити у фіналі через "Шлях до фіналу" (Road to the Final), набираючи очки на 14 відбіркових етапах упродовж сезону. Кваліфікаційні змагання проходили на чотирьох континентах – від травня до кінця серпня.

Окрім спортсменів, які відібралися за рейтингом, у фіналі виступатимуть і володарі wild card – зокрема, атлети, які через травми або інші обставини пропустили частину сезону та не змогли набрати необхідну кількість очок.

Стрибки у висоту – наше все!

Жіночі стрибки у висоту в другій половині сезону перетворилися на одну з найцікавіших дисциплін, а фінал у Брюсселі може стати черговою главою протистояння Ярослави Магучіх з австралійками Ніколою Оліслагерс та Елеанор Паттерсон.

У фіналі зійдуться одразу три спортсменки, які цього сезону долали позначку 2,02 м і вище. Найкращий результат сезону належить Магучіх – 2,03 м, тоді як Оліслагерс та Паттерсон мають по 2,02 м.

Оліслагерс, Магучих, Паттерсон та Геращенко. ОІ-2024 Getty Images

Оліслагерс підходить до вирішального старту в чудовій формі. На останньому етапі Діамантової ліги в Цюриху австралійка виграла змагання з результатом 2,02 м. Лише на два сантиметри менше за особистий рекорд.

Паттерсон, своєю чергою, отримала психологічну перевагу перед фіналом. Минулого тижня в Гайльбронні вона здобула перемогу над Магучіх, подолавши 2,02 м. Українка взяла 2,00 м лише з третьої спроби, тоді як Паттерсон подолала цю висоту з першої. На 2,02 м австралійка також витратила три спроби, а Магучіх не впоралася з планкою.

Це тріо вже не раз доводило змагання до максимальної напруги, коли долю перемоги визначають не лише сантиметри, а й кількість використаних спроб. Саме тому в Брюсселі важливими будуть не тільки найвища взята висота, а й стабільність на попередніх планках.

Окремої уваги заслуговують Ірина Геращенко та Ангеліна Топич. Українка та сербка цього сезону вже долали 2,00 м. За актуальним світовим рейтингом Геращенко посідає сьоме місце, а Топич – п'яте.

Ламару Дістін також не варто списувати з рахунків. Так, на чемпіонаті світу в приміщенні 2026 року вона посіла лише 10-е місце, а на Олімпіаді-2024 у Парижі не пробилася до фіналу, завершивши кваліфікацію 24-ю з 1,88 м. Проте цього сезону ямайка вже стрибала 1,98 м.

Ще дві учасниці фіналу – бельгійки Мерел Маес та Нафіссату Тіам. Для останньої стрибки у висоту – лише одна зі складових багатоборства, однак її потенціал добре відомий: бельгійка має особистий рекорд 2,02 м та є триразовою олімпійською чемпіонкою у семиборстві. Водночас її сезонний результат у стрибках у висоту – 1,84 м, тож претендувати на перемогу в такій компанії їй буде складно.

Маес матиме перевагу домашньої публіки, однак її особистий рекорд 1,97 м поки що помітно поступається результатам головних фавориток.

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Чи зможе Дорощук взяти реванш у Тамбері?

Цікавою буде боротьба і в чоловічих стрибках у висоту. Олег Дорощук підходить до фіналу як №1 світового рейтингу. Українець має найвищий результат сезону серед учасників – 2,33 м – і залишається одним із найстабільніших спортсменів світового рівня.

У заліку Діамантової ліги, втім, Дорощук поступається італійцю Маттео Сеолі – 18 очок проти 19. Але Сеолі до Брюсселя не приїде, тож ситуація у боротьбі за трофей для українця складається сприятливо. Найближчими переслідувачами є ямаєць Ромейн Бедфорд, який також має 18 очок, та інші сильні суперники.

Головною сюжетною лінією може стати протистояння Дорощука з легендарним Джанмарко Тамбері. Італієць кілька тижнів тому вже "забрав з-під носа" золоту медаль в українця на чемпіонаті Європи в Бірмінгемі.

Tutto questo è Gimbo 👑🇮🇹



Dall’oro conquistato in pista, alle emozioni di una serata speciale a Casa Italia, passando per i prossimi impegni, Gianmarco Tamberi ci ha svelato i segreti di una squadra azzurra di atletica che continua, giorno dopo giorno, ad alzare l'asticella. 🏃… pic.twitter.com/SbzrGXP4oY — ItaliaTeam (@ItaliaTeam_it) September 2, 2026

У фіналі Євро Дорощук без помилок подолав висоти до 2,30 м включно та лідирував у змаганнях. Однак Тамбері взяв 2,32 м із другої спроби, тоді як українець тричі не зміг подолати цю планку. У підсумку італієць став чемпіоном Європи.

У Брюсселі Тамбері виступатиме за wild card. За кількістю набраних очок у Діамантовій лізі він лише шостий – 11 пунктів, – однак це мало що говорить про його здатність виступати на великих стартах. 34-річний італієць має олімпійське та світове золото, а також чотири титули чемпіона Європи. Його особистий рекорд – 2,39 м.

Саме тому списувати Тамбері з рахунків точно не варто. Його нинішній сезон був складним через проблеми зі здоров'ям, однак у Бірмінгемі він уже продемонстрував, що здатен видати найкращу спробу саме тоді, коли це найбільше потрібно.

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Головним конкурентом Дорощука за стабільністю все-таки варто вважати Ромейна Бедфорда. Ямаєць проводить сильний сезон, має особистий і сезонний результат 2,30 м.

Окрім них, небезпечною загрозою залишається американець Джувайн Гаррісон – п'ятий номер світового рейтингу з особистим рекордом 2,36 м. У такій компанії навіть один невдалий старт Дорощука може миттєво перетворити комфортну позицію фаворита на боротьбу за подіум.

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Головні інтриги будуть також і в інших видах.

Дюплантіс нарешті знайшов конкурента?

Мондо Дюплантіс роками домінував у Діамантовій лізі, але цього сезону в нього з'явився справжній претендент на беззаперечне лідерство.

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Еммануїл Караліс змусив шведа працювати на максимум у Лозанні, де швед переміг із результатом 6,21 м. А минулого тижня в Цюриху вони влаштували ще одну захопливу дуель. Караліс встановив національний рекорд – 6,20 м, після чого Дюплантіс відповів стрибком на 6,25 м. Обидва після цього взялися за планку на висоті 6,32 м – потенційний новий світовий рекорд, але не вдалося.

Дюплантіс уже п'ять разів ставав чемпіоном Діамантової ліги поспіль і в Брюсселі боротиметься за шостий титул. Але Караліс показав, що тепер здатен змусити світового рекордсмена викладатися на повну.

Еммануїл Караліс x.com/Diamond_League

Цього року Дюплантіс уже оновив світовий рекорд до 6,31 м – саме цю висоту швед подолав у березні в приміщенні. Відтоді він неодноразово був близьким до нової планки. Тож чергова дуель двох найсильніших стрибунів світу може стати однією з головних подій фіналу.

Ще один світовий рекорд після світового рекорду?

Алісон дос Сантос приїжджає до Брюсселя як новоспечений володар світового рекорду в бігу на 400 метрів з бар'єрами.

Бразилець встановив це досягнення тиждень тому на етапі Діамантової ліги в Цюриху. Він подолав дистанцію за 45,80 секунди, покращивши попередній світовий рекорд Карстена Вархольма на 0,14 секунди.

THE NEW KING OF THE 400M HURDLES 👑



🇧🇷's Alison Dos Santos smashes the 400m hurdles world record, clocking 45.80 to become the first man in history under the .90 barrier 🫨



The 2022 world champ burst out the block, sprinting to the finish, breaking Karsten Warholm’s previous… pic.twitter.com/iVxNcXQG2x — World Athletics (@WorldAthletics) August 27, 2026

Чемпіон світу 2022 року цього сезону виграв усі очні дуелі з Вархольмом. У Цюриху бразилець також переконливо випередив норвежця, а тепер матиме можливість закріпити статус головного фаворита дисципліни. Вархольма в Брюсселі не буде.

Після такого вражаючого виступу в Цюриху питання лише в одному: чи зможе Дос Сантос ще раз наблизитися до власного світового рекорду або навіть перевершити його? 45,80 секунди – надзвичайно високий результат, але форма бразильця залишає простір для нових фантазій.

Домінація Масаї Рассел

Дос Сантос був не єдиним спортсменом, який у Швейцарії оновив світовий рекорд.

Менш ніж через 40 хвилин після його успіху американка Масаї Рассел пробігла 100 метрів з бар'єрами за 12,09 секунди. Вона покращила світовий рекорд Тобі Амусан на 0,03 секунди та стала найшвидшою жінкою в історії цієї дисципліни.

Олімпійська чемпіонка тепер лише за дев'ять сотих від символічної позначки у 12 секунд. Першою жінкою в історії, яка вибіжить із 12 секунд, вона поки що не стала, але після виступу в Цюриху така мета виглядає вже не фантастичною.

У Брюсселі Рассел матиме шанс продовжити свою переможну серію та завершити сезон ще одним яскравим виступом. У фіналі вона знову зустрінеться з найсильнішими бар'єристками світу, але після встановлення світового рекорду саме Масаї є головною фавориткою.

Повернення Інгебрігтсена

Сезон-2026 для Якоба Інгебрігтсена був далеко не простим. Норвежець пропустив значну частину сезону через проблеми з ахілловим сухожиллям, а тепер намагається поступово повернутися до оптимальної форми.

Дворазовий олімпійський чемпіон отримав wild card на фінал Діамантової ліги на дистанції 1500 метрів. У Цюриху він став лише п'ятим із результатом 3:32.16, поступившись Коулу Хокеру, який переміг із часом 3:31.71.

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Втім, списувати Інгебрігтсена зарано. Його клас і досвід великих фіналів добре відомі, а повернення після тривалої паузи часто потребує часу. У Брюсселі він спробує довести, що знову готовий боротися за найвищі позиції.

Серед головних конкурентів – Коул Хокер, олімпійський чемпіон Парижа, та Джош Керр, чемпіон світу в приміщенні 2026 року. У Хокера та Керра вже сформувалася власна історія дуелей, а повернення Інгебрігтсена додає до цього протистояння ще одну зіркову складову.

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Нова мета Джорджії Хантер Белл

Джорджія Хантер Белл зіткнеться з черговим серйозним випробуванням, щоб підтвердити статус однієї з головних зірок сезону.

Британка проводить проривний рік. У березні вона стала чемпіонкою світу в приміщенні на 1500 метрів, а в серпні здобула золото чемпіонату Європи на відкритому повітрі на цій же дистанції. Крім того, на Іграх Співдружності вона перемогла на дистанції 800 метрів.

Тепер на Хантер Белл чекає ще один серйозний тест. У фіналі Діамантової ліги їй протистоятимуть, зокрема, австралійка Джессіка Халл, американка Ніккі Гілц та ефіопка Бірке Хайлом. Усі вони вже мають досвід перемог на найбільших міжнародних стартах, тому легкої прогулянки для британки точно не буде.

Особливо небезпечною суперницею є Халл – срібна призерка чемпіонату світу в приміщенні на 1500 метрів. А Хайлом добре знайома Хантер Белл ще з березневого фіналу чемпіонату світу, де ефіопка довгий час диктувала темп, перш ніж британка вирвала перемогу.

Кенієць Ваньйоні спробує вчетверте поспіль стати чемпіоном на 800 м

Еммануель Ваньйоні та Джамель Седжаті провели одні з найзахопливіших забігів сезону на дистанції 800 метрів, і ця пара знову зустрінеться на стадіоні в столиці Бельгії.

Минулого тижня в Цюриху вони влаштували справжній трилер. Кенієць Ваньйоні переміг із найкращим результатом сезону – 1:41.76, а алжирець Седжаті відстав лише на сім сотих секунди та показав 1:41.83.

WORLD LEAD ‼️



Emmanuel Wanyonyi 🇰🇪 powered to a World Lead of 1:41.76 to win the men's 800m at the Zurich Diamond League ahead of f Djamel Sedjati 🇩🇿



Slimane Moula 🇩🇿 was 3rd in 1:43.52. pic.twitter.com/V4iDy0eX3U — Athletics Kenya (@athletics_kenya) August 27, 2026

Це вже не перший випадок, коли вони фінішують поруч. Упродовж сезону до боротьби за найвищі місця долучався й канадець Марко Ароп, який також вибігав із 1:42.

Олімпійський чемпіон Ваньйоні тричі поспіль вигравав фінал Діамантової ліги й тепер прагне оформити четвертий титул поспіль. Після виступу в Цюриху він знову має статус фаворита, але Седжаті вже довів, що здатен нав'язати йому боротьбу до останніх метрів.

А з огляду на надзвичайно щільні результати у світовій еліті 800-метрівки, ще одна несподіванка цілком можлива.

Ботсванці проти світової еліти

У чоловічому забігу на 400 метрів однією з головних фігур буде ботсванець Бусанг Коллен Кебінатшипі. Цього сезону він двічі оновлював рекорд Діамантової ліги, а в Монако встановив особистий рекорд – 43,44 секунди. Цей результат підняв його на шосте місце у світовому списку найкращих результатів в історії.

Щоправда, називати Кебінатшипі найшвидшим бігуном світу цього року некоректно: наразі найкращий результат сезону належить нігерійцю Самуелю Огазі – 43,38 секунди. Кебінатшипі посідає друге місце, а Закіті Нене та Джакорі Паттерсон також цього сезону вибігали з 44 секунд – відповідно 43,89 та 43,96.

Ще одна ботсванська зірка – олімпійський чемпіон Парижа Летсіле Тебого – спробує тріумфувати на 200 метрах. Цього сезону його найкращий результат становить 19,84 секунди, однак він помітно поступається світовому лідеру Кенні Беднареку.

Бігун із США у Цюриху встановив найкращий результат сезону – 19,62 секунди. У тому ж забігу Сінесіфо Дамбіле з Південної Африки фінішував другим, показавши 19,82, тож він також претендуватиме на високий результат у Брюсселі. Серед небезпечних суперників – і Маканакайше Чарамба із Зімбабве.

Для Тебого це буде можливість завершити сезон перемогою на тій дистанції, на якій він став олімпійським чемпіоном у Парижі. Але після чудового забігу тиждень тому від Беднарека фаворитом фіналу є саме американець.

Де дивитися фінал Діамантової ліги?

В Україні фінал Діамантової ліги покаже "Суспільне". Прямі ефіри будуть доступні на телеканалі "Суспільне Спорт", на спортивній платформі мовника, а також на регіональних телеканалах Суспільного мовлення.