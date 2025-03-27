Nike подарував триразовій олімпійській чемпіонці куртку з граматичною помилкою

Триразова олімпійська чемпіонка по семиборству бельгійка Нафі Тіам отримала спеціальним подарунок від бренду спортивного одягу Nike, але з граматичною помилкою.

Про це повідомляє HLN.

Спортсменка отримала бомбер, де на одному рукаві були написи золотим кольором "Ріо 2016", "Токіо 2020" і "Париж 2024", а на іншому рукаві надруковані бельгійський прапор, олімпійські кільця та "3-peat".

Навіть етикетка на внутрішній частині куртки повністю персоналізована. Там є її ім’я та дисципліна, в якій вона найкраща, а потім місця та роки, коли вона досягла своїх олімпійських успіхів.

Однак саме там виробник допустив помилку. Там написано "Rio de Janiero" замість "Rio de Janeiro".

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Тіам пропустила Чемпіонат Європи і Чемпіонат світу у приміщенні, тому що вона хоче повністю зосередитися на Чемпіонаті світу на відкритому повітрі, який відбудеться з 13 по 21 вересня в Токіо.

Титул чемпіона світу в закритих приміщеннях – єдиний титул, якого досі немає в трофейній шафі спортсменки.

Вона вигравала золото на Іграх у Ріо, Токіо та Парижі. Також вона двічі тріумфувала на чемпіонаті світу та тричі ставала чемпіонкою Європи.