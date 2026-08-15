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Тамбері: У нас із Дорощуком дуже хороші стосунки

Олег Дідух — 15 серпня 2026, 14:00
Тамбері: У нас із Дорощуком дуже хороші стосунки
Джанарко Тамбері
Getty Images

Зірковий італійський стрибун у висоту Джанмарко Тамбері прокоментував суперництво з українцем Олегом Дорощуком на чемпіонаті Європи 2026 року.

Слова італійця наводить Суспільне спорт.

"Чи підштовхнув мене Олег? На 100%. Я був упевнений, що він сьогодні той, кого треба перемагати, і він це показав.

Він просто неймовірний хлопець. У нас дуже хороші стосунки, і я дуже щасливий розділити цей момент з ним. Іноді виграє один, іноді – інший. Приємно бути там разом з ним, і він підштовхнув мене на 100%, щоб спробувати досягти своєї межі", – заявив спортсмен.

Тамбері здобув золоту медаль із результатом 2,32 м. Дорощук посів друге місце, подолавши 2,30 м, і став срібним призером чемпіонату Європи.

Для 25-річного українця це вже друга медаль континентальної першості в кар'єрі. Два роки тому Дорощук виборов "бронзу". Напередодні фіналу італійський стрибун Маттео Сіолі назвав Дорощука головним фаворитом змагань.

Олег Дорощук Джанмарко Тамбері

Джанмарко Тамбері

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