Тамбері: У нас із Дорощуком дуже хороші стосунки

Зірковий італійський стрибун у висоту Джанмарко Тамбері прокоментував суперництво з українцем Олегом Дорощуком на чемпіонаті Європи 2026 року.

Слова італійця наводить Суспільне спорт.

"Чи підштовхнув мене Олег? На 100%. Я був упевнений, що він сьогодні той, кого треба перемагати, і він це показав.

Він просто неймовірний хлопець. У нас дуже хороші стосунки, і я дуже щасливий розділити цей момент з ним. Іноді виграє один, іноді – інший. Приємно бути там разом з ним, і він підштовхнув мене на 100%, щоб спробувати досягти своєї межі", – заявив спортсмен.