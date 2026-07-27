Суперниця Магучіх у день народження вдев'яте за кар'єру стала чемпіонкою своєї країни

Стрибунка у висоту Ангеліна Топич у неділю, 26 липня, виграла чемпіонат Сербії у цій дисципліні.

Про це повідомляє Telegraf.rs.

Для неї це вже шостий поспіль титул чемпіонки Сербії зі стрибків у висоту на відкриткій місцевості. Ще три "золота" вона брала на змаганнях у приміщенні.

Ангеліні для чемпіонства вистачило результату 1 м 93 см. Спортсменка намагалася підкорити висоту 1 м 98 см, але всі три спроби виявилися невдалими.

Зазначимо, що 26 липня Топич святкувала своє 22-річчя. Вперше чемпіонкою Сербії атлетка стала в 16-річному віці.

Сербка буде конкуренткою Ярослави Магучіх на ЧЄ в Бірмінгемі з 10 по 16 серпня, а потім на фінальному етапі Діамантової ліги.

Нагадаємо, Магучіх наприкінці травня перемогла на етапі Діамантової ліги у Рабаті (Марокко), а нещодавно тріумфувала на Континентальному турі в Нідерландах, а також виграла чемпіонат України.