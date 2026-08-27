Геращенко посіла друге місце на етапі Діамантової ліги в Цюриху, Магучіх – 4-та

Українська легкоатлетка Ірина Геращенко посіла друге місце в змаганнях зі стрибків у висоту серед жінок на етапі Діамантової ліги в Цюриху, Швейцарія.

Вона впевнено почала з 1.80, а надалі також з перших спроб подолала 1.85, 1.89, 1.93, 1.96 та 1.98, а згодом і взагалі взяла 2.00 метри, повторивши свій особистий рекорд в кар'єрі. У підсумку вона відібралася у фінал Діамантової ліги, а також до абсолютного чемпіонату світу, який відбудеться з 11 по 13 вересня 2026 року в Будапешті, Угорщина.

Ще одна представниця України, лідерка загального рейтингу турніру в стрибках у висоту, Ярослава Магучіх, завершила змагання на 4-й сходинці. Вона почала з висоти 1.93, далі з першої взяла 1.96, а от на 1.98 допустилася першої помилки, перенесла планку на 2.00 метри і також зазнала дві невдачі, вперше в сезоні залишившись поза подіумом Діамантової ліги.

Зауважимо, що вона достроково відібралася у фінал ДЛ та абсолютний ЧС ще після етапу в Сілезії.

Водночас їх землячка Юлія Левченко завершила виступи на 9-й сходинці, не відібравшись у підсумку до фіналу Діамантової ліги, куди потрапляють 6 найкращих спортсменок. Їй не підкорилася планка 1.96, яку вона вирішила подолати після двох невдалих спроб на 1.93.

Також варто відзначити виступ представниці Чорногорії Марії Вукович, яка також взяла 1.98 та оновила національний рекорд у стрибках в висоту серед жінок.

Загалом на планці 2.00 метрів, крім Магучіх та Геращенко, залишилися Вукович та австралійка Оліслагерс. Саме Нікола першою подолала цю позначку з першої спроби та вийшла на перше місце. Магучіх вже вибула, а також завершила виступи Вукович, яка у підсумку стала 3-ю.

На 2.02 у секторі залишилися тільки Геращенко та Оліслагерс. Саме австралійка з другої спроби змогла підкорити цю планку. А от всі три спроби Ірини, на жаль, результату не принесли.

Діамантова ліга-2026

Стрибки у висоту, жінки

Фінальний етап відбудеться на початку осені у Брюсселі. Він триватиме 4-5 вересня.

Нагадаємо, що напередодні відбувся етап у Сілезії. На ньому "синьо-жовті" здобули подвійний подіум – Магучіх стала чемпіонкою, а Геращенко виборола "срібло".