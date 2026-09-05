Для мене це теж було несподіванкою: Колоджейський – про сенсаційний тріумф у фіналі Діамантової ліги

Польський стрибун у висоту Матеуш Колоджейський відреагував на свою сенсаційну перемогу у фіналі Діамантової ліги-2026.

Його слова передає Суспільне Спорт.

24-річний спортсмен єдиний подолав 2,28 метра з першої спроби. Завдяки цьому він випередив американця Джувона Гаррісона, якому також підкорилась ця висота.

"Для мене це теж було несподіванкою, але я дуже щасливий. Я показав тут свій найкращий результат у сезоні, тобто зробив це тоді, коли було важливо. Чесно кажучи, не очікував такого та досі не можу в це повірити.

Треба повернутися в готель і просто помилуватися цим трофеєм. Це особливе досягнення. Я навіть не здобував медалі чемпіонату Європи. Це мій перший трофей, тож це дуже особливо", – сказав Матеуш.