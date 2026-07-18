Британець Керр побив 27-річний світовий рекорд у бігу на 1 милю

Британець Джош Керр встановив новий світовий рекорд у бігу на одну милю (1609,3 метра) на етапі Діамантової ліги у Лондоні.

28-річний британський легкоатлет Джош Керр встановив новий світовий рекорд у бігу на одну милю, фінішувавши з результатом 3 хвилини 42,68 секунди. Він перевершив легендарне досягнення марокканця Хішама Ель Герружа, яке трималося з 1999 року, покращивши його на 0,45 секунди.

Найближчого переслідувача, американця Яреда Нугусе, Керр випередив на фініші майже на три секунди.

Результати бігу на 1 милю на етапі Діамантової ліги у Лондоні

Джош Керр (Велика Британія) – 3:42.66 хв (світовий рекорд, рекорд Діамантової ліги, рекорд турніру) Яред Нугусе (США) – 3:45.69 хв Джейк Гейворд (Велика Британія) – 3:46.73 хв

Нагадаємо, у березні Керр здобув "золото" на чемпіонаті світу 2026 з легкої атлетики у приміщенні.