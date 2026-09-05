Висота має ціну: скільки заробили українські зірки в сезоні-2026 Діамантової ліги

У бельгійському Брюсселі завершився фінал Діамантової ліги. Сезон-2026 вже позаду, а відтак можна підбити здобутки спортсменів – і мова не лише про виграні нагороди та підкорені висоти, а й про фінансову сторону підсумків.

Нас, звісно ж, передусім цікавлять українці, які успішно виступають у стрибках у висоту – Ярослава Магучіх, Ірина Геращенко, Юлія Левченко та Олег Дорощук. Наскільки поповнилися Їхні банківські рахунки? Нумо розбиратися!

Отже, почнімо з Олега Дорощука, який провів у Діамантовій лізі чотири старти сезону-2026. Українець двічі піднімався на подіум регулярного сезону: здобув бронзу в Досі та переміг у Монако. У Сілезії Дорощук став п'ятим, а у фіналі в Брюсселі знову виборов бронзову нагороду з, відверто кажучи, не вражаючим результатом 2,25 м.

У фіналі Дорощук розділив третє місце з олімпійським чемпіоном Токіо-2021 Джанмарко Тамбері. Для 25-річного українця це вже третій поспіль подіум у фіналі Діамантової ліги: у 2024 та 2025 роках він ставав срібним призером.

Якщо ж перевести виступи Дорощука у гроші, то чотири старти принесли йому $23 500: $4 000 за бронзу в Досі, $10 000 за перемогу в Монако, $2 500 за п'яте місце в Сілезії та ще $7 000 за бронзу у фіналі в Брюсселі.

Наступною розглянемо Юлію Левченко. Для неї сезон Діамантової ліги-2026 також вийшов досить успішним – навіть попри те, що 28-річна спортсменка не зуміла пробитися до фіналу змагань.

Левченко провела чотири старти у регулярному сезоні. Найуспішнішим для неї став перший етап у китайському Сямені, де українка сенсаційно здобула перемогу, підкоривши висоту 1,99 м. У Рабаті Юлія стала четвертою, а на двох останніх етапах – у Сілезії та Цюриху – посідала дев'яті місця.

У грошовому еквіваленті чотири старти принесли Левченко $24 000. Левова частка цієї суми – $20 000 – припала саме на перемогу в Сямені, який мав підвищений статус Diamond+. Ще $3 000 українка заробила за четверте місце в Рабаті та по $500 – за дев'яті позиції у Сілезії та Цюриху.

Ірина Геращенко у сезоні-2026 провела чотири старти в Діамантовій лізі, причому тричі піднімалася на подіум. Українка стабільно посідала другі місця: спершу в Сямені, а потім – у Сілезії та Цюриху.

Особливо вражаючим цей результат виглядає з огляду на те, що 2025 рік Геращенко повністю пропустила через вагітність і народження доньки.

До змагального сектору українка повернулася лише на початку 2026-го, проте вже в першому повноцінному літньому сезоні після паузи зуміла повернутися до еліти світових стрибків у висоту.

На відміну від Левченко, Геращенко зуміла кваліфікуватися до фіналу Діамантової ліги в Брюсселі. Втім, там Ірина не змогла поборотися за нагороди та посіла п'яте місце.

У грошовому еквіваленті чотири старти принесли Геращенко $20 500: за кожне з трьох других місць українка заробила по $6 000, а ще $2 500 отримала за п'яту позицію у фіналі Діамантової ліги.

Найбільше ж серед українських стрибунів у висоту в сезоні-2026 заробила Ярослава Магучіх. Олімпійська чемпіонка Парижа-2024 провела п'ять стартів у Діамантовій лізі та лише одного разу залишилася без призового місця.

Сезон для 24-річної українки розпочався з перемоги в Рабаті, після чого вона стала другою в Лондоні. Особливо успішним для Магучіх виявився етап у польській Сілезії, де вона не лише здобула перемогу, а й заробила $20 000 завдяки підвищеному статусу дисципліни Diamond+.

У Цюриху Ярослава посіла четверте місце, проте у фіналі Діамантової ліги в Брюсселі зуміла повернутися на подіум, здобувши срібну нагороду.

Загалом п'ять стартів принесли Магучіх $51 000 призових: $10 000 за перемогу в Рабаті, $6 000 за друге місце в Лондоні, $20 000 за тріумф у Сілезії, $3 000 за четверту позицію в Цюриху та ще $12 000 за срібло у фіналі в Брюсселі.

Загалом же чотири українські легкоатлети заробили на етапах та у фіналі Діамантової ліги $119 000 призових. І це лише винагороди від організаторів престижної серії змагань – без урахування контрактів, спонсорських виплат та інших можливих бонусів.

Утім, важливо розуміти, що цю суму спортсмени не отримують "чистими": з призових вони сплачують податки відповідно до законодавства країни, в якій проводяться змагання. Крім того, зазвичай легкоатлети діляться частиною призових зі своїми тренерами.

Сподіваємось, що в наступному сезоні українські легкоатлети потішать уболівальників ще більшими звитягами, що заодно дозволить їм поповнити свої фінансові баланси.