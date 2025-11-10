Народжений літати: шлях феноменального Армана Дюплантіса

Пеле, Марадона, Мессі, Кріштіану, Джордан, Леброн, Шумахер, Ферстаппен, Тайсон, Мейвезер, Вудс, Магучіх, О'Салліван, Фелпс, Болт, Байлз.

Є імена, які стали символами своїх видів спорту. І тривалий час Сергій Бубка був обличчям стрибків із жердиною – рекорди, перемоги, домінування. Він мав усе.

Та останніми роками звання "Король" забрав швед Арман Дюплантіс. І здається, що навіть зараз він і близько не дістався меж можливостей свого тіла.

Сьогодні легкоатлет святкує своє 26-річчя. "Чемпіон" вирішив детальніше розповісти про його шлях – дитинство, роль батьків, захоплення поза спортом.

Батьки – спортсмени. Луїзіана. Рекорди з дитинства.

Арман. Дюплантіс. Ім'я й прізвище, які звучать не надто по-шведськи. І це не дивно.

Коли 18-річна шведка Хелена Хедлунд отримала грант на навчання в університеті штату Луїзіана, вона навіть не здогадувалася, що саме там зустріне своє майбутнє. Вона займалася семиборством на високому рівні, а поруч тренувався студент-жердинник Грег Дюплантіс. Луїзіана – штат із французьким корінням, тож прізвище Грега звучало цілком природно.

Хелена й Грег обидва були доволі успішними спортсменами, навіть представляли збірні Швеції та США, проте до зіркового рівня не дотягнули. Найкращий результат Грега – 5,8 м. Саме цю висоту його син подолав уже у 17 років.

Найкращі показники батька за кар'єру Скріншот

Арман завжди казав, що всі його рекорди – це заслуга батьків, які зуміли прищепити любов до стрибків із жердиною ще з дитинства.

"У Лаффаєті на задньому дворі будинку батько зробив комплекс для стрибків із жердиною з біговою доріжкою та килимком. Це робило нас унікальними не лише в цьому районі, а й у всій країні", – зізнавався Дюплантіс у фільмі "Народжений літати" ще в 2022 році.

Для більшості хлопців першим героєм стає тато. У родині Дюплантіс винятків не було. Маленький Арман із захопленням дивився на тренування батька, слухав його поради й прагнув перевершити.

У сім років він уже долав 3,86 м, а далі лише нарощував висоту – нові світові рекорди у кожній віковій категорії до 13 років. Перший міжнародний тріумф прийшов у 2015 році, коли "Мондо" виграв чемпіонат світу серед юнаків, показавши 5,30 м і встановивши рекорд змагань.

6 лютого 2016-го він став першим старшокласником, який подолав 18 футів (5,5 м). А вже через рік у Нью-Йорку стрибнув на 5,75 м, здобувши титул чемпіона світу U-20.

У 2017-му, на турнірі в місті Ріно (Невада), юний талант підкорив 5,80 м, після чого газета The New York Times написала:

"Він для стрибків із жердиною те саме, що Тайгер Вудс для гольфу – випереджає свій час".

Обирав батьківщину матері. Перший світовий рекорд – у її обіймах.

Ще у 15 років Мондо зробив свій вибір – представляти Швецію. Йому запропонували чудові умови, а головне – гарантували, що батько стане тренером національної збірної.

На перший погляд – логічне рішення. Але з часом воно породило хвилю критики.

Коли Дюплантіс став упізнаваним, рівень хейту зріс у рази. Його звинувачували у "зраді", закликали покинути рідне місто Лаффаєт, натякали, що він просто не впевнений у собі, бо не зміг би конкурувати із американцем Семом Кендріксом, бронзовим призером Ріо-2016 і володарем рекорду США – 6,06 м.

Та Арман не зважав. Він дебютував на чемпіонаті світу 2017 року, за два місяці до 18-річчя. Кваліфікацію пройшов упевнено, але у фіналі стрибнув лише 5,50 м – дев'яте місце. Тепер, мабуть, таку висоту він здолає навіть без розминки.

Наступні роки пройшли під знаком зростання. Арман навчався в Louisiana State University, де бив рекорд за рекордом NCAA, і до чемпіонату світу-2019 у Досі підійшов уже як зрілий атлет.

Так, "золота" тоді не було, але срібло у боротьбі з визнаним майстром – теж тріумф.

"Перед чемпіонатом світу я думав, що настане момент, коли я стоятиму на доріжці, а планка буде на висоті золотої медалі. Я був повністю готовий до цього моменту. Я чекав цього все своє життя. Я біг, стрибав, дістався до планки, але в той момент відчув, що мої груди ледь торкаються її", – зізнавався легкоатлет після фіналу.

Скріншот

Через шість місяців після тієї "невдачі" у Досі він зробив те, чого не зміг ніхто раніше. 8 лютого 2020 року в польському Торуні Мондо стрибнув на 6,17 м, побивши світовий рекорд французa Рено Лавільєні.

"Це те, про що я мріяв із чотирьох років", – говорив він журналістам.

Після рекорду Арман кинувся на трибуни – прямо в обійми мами. Так, тренував його тато, але саме поради матері, її підтримка й людська мудрість стали тією опорою, без якої не було б чемпіона.

"Мені важко усвідомити те, що відбувається. Це були неймовірні емоції, сльози безмежного щастя, просто потік різних почуттів. Зараз усе це здається чимось нереальним, і ми ще не до кінця віримо у правдивість усього цього", – зізнавалася Хелена в інтерв'ю SVT Sport.

Серійність у рекордах. Золото Олімпійських ігор

Через тиждень після свого історичного виступу у Торуні Арман Дюплантіс підкорив ще більшу висоту – у Глазго він покращив результат на один сантиметр. А вже за пів року, після того як пандемія коронавірусу призупинила спортивне життя, Мондо встановив найкращий результат в історії просто неба, вигравши етап Діамантової ліги в Римі зі стрибком на 6,15 м.

Саме в Італії він перевершив легендарне досягнення Сергія Бубки 1994 року, залишивши позаду свого великого попередника у віці всього 20 років і 312 днів.

"Мондо – чудовий талант для цього виду спорту, який нарешті може повернути стрибки з жердиною у центр уваги. Фактично, він може зробити всю легку атлетику цікавою та видовищною", – сказав Бубка про блискучий виступ свого наступника.

Armand Duplantis cleared 6.00m or higher in a record 12 competitions indoors and outdoors in 2021! 🙌



Most 6.00m clearances in one season:



🇸🇪 Duplantis 12 (2021)

🇸🇪 Duplantis 10 (2020)

🇺🇦 Bubka 10 (1991)

🇺🇦 Bubka 7 (1992)

🇺🇦 Bubka 7 (1993)

🇫🇷 Lavillenie 7 (2015) pic.twitter.com/kVW0i3q6Jw — European Athletics (@EuroAthletics) September 13, 2021

У 2021 році Дюплантіс здобув головне у своєму житті золото, здобувши перемогу на Олімпійських іграх у Токіо.

І зробив це у надзвичайно символічний спосіб – випередивши американця Крістофера Нільсена. Перемога стала подвійно приємною: – по-перше, вона "заткнула" критиків, які роками твердили, що Арман обрав Швецію через страх перед конкуренцією з американцями; – по-друге, це була солодка помста, адже єдину поразку за два роки в NCAA Мондо зазнав саме від Нільсена у 2019-му.

Уже тоді стало очевидно – Арман Дюплантіс став новим обличчям світової легкої атлетики після епохи ямайського спринтера Усейна Болта, який завершив кар'єру у 2017 році.

Куди б Мондо не вирушав – трибуни скрізь заповнені. Його виступи стали подією, яку хочуть побачити наживо навіть ті, хто ніколи не стежив за стрибками з жердиною.

Влітку 2022 року швед здобув перше золото чемпіонату світу, зробивши це фактично "на рідній землі" – у американському Юджині. І, звісно ж, не просто виграв – а зі світовим рекордом 6,21 м.

Стає все важче повірити, що в XXI столітті, в епоху шалених технологій і жорсткої конкуренції, з'явився атлет, який зібрав усі великі титули ще до 23 років. Олімпійське золото, перемоги на чемпіонатах світу (в приміщенні й на відкритому повітрі), тріумфи у Діамантовій лізі, подвійні чемпіонства Європи – у приміщенні та просто неба. Дюплантіс став абсолютним майстром свого ремесла.

Перед Олімпіадою-2024 ніхто не сумнівався – фаворит лише один. І справді, сенсації не сталося: впевнена перемога й новий світовий рекорд – 6,25 м.

Але цього разу Арман не лише встановив чергову висоту – він подарував фанатам справжнє шоу. На тій Олімпіаді зірковий час отримав турецький стрілець Юсуф Дікеч, який запам'ятався кумедними святкуваннями. Дюплантіс "підхопив" тренд і відсвяткував свій рекорд, спародіювавши турка. Публіка шаленіла від захвату – і навіть суперники посміхалися.

Eurosport

Поточний рік також став для Дюплантіса надзвичайно успішним. Лише за один сезон він чотири рази оновлював власні рекорди – і кожного разу це виглядало настільки легко, що здавалося, ніби фізика для нього просто не існує.

Завершив сезон він там, де кілька років тому розпочав свою легенду – у Токіо, на чемпіонаті світу. І знову біля його результату 6,30 м з'явилася чарівна позначка WR.

Ну що тут скажеш – чарівник із жердиною, що перетворює її на власну магічну паличку.

Різносторонній. Творчий. Завоював серце моделі

Арман сяє не лише на стадіонах чи у критих аренах. Під час пандемії COVID-19 він несподівано для багатьох відкрив у собі талант до гольфу – і, треба сказати, досить успішно.

Ще одне його хобі – музика. І не просто слухати, а створювати.

"Мені дуже подобається бути в студії – це трохи вириває мене з повсякденного життя. Це зовсім інакше, ніж світ спорту, де ти завжди працюєш над досягненням якоїсь конкретної мети, наприклад, олімпійського титулу. Музика зовсім інша – ти можеш бути більше в моменті та дозволити почуттям взяти гору. Ще одна важлива частина полягає в тому, що я можу проводити час із друзями в студії. Яку б музику ми не створювали, ми легко занурюємося в неї", – розповідав він у подкасті Go Wild виробника спортивного одягу Puma.

28 лютого цього року Мондо випустив свій перший трек – "Bop". Хоча пісня не стала хітом (31-ше місце у Швеції), вона зібрала понад 186 тисяч переглядів на YouTube і відкрила шанувальникам інший бік Армана – емоційного, мрійливого, відкритого до творчості.

Його друга композиція – "4L", що вийшла у червні, уже доступна на всіх стримінгових платформах.

У тому ж подкасті він зізнався, що премія "Греммі" для нього мала б навіть більшу цінність, ніж новий світовий рекорд.

Мондо слухає музику скрізь – після пробудження, за кермом, перед тренуванням і навіть за вечерею. І в цьому він, мабуть, не самотній.

До речі, він навіть знявся в кліпі популярного норвезького діджея Kygo – і виглядав там так само природно, як на біговій доріжці перед стрибком.

Модна ікона, що нею себе не вважає

Ще одна пристрасть Дюплантіса – мода. Бренд Eton Shirts запросив його бути постійним амбасадором ще у юному віці. Згодом він став обличчям колекції Tommy Hilfiger осінь–зима 2024 року разом зі своєю партнеркою Дезіре Інгландер.

"Я не вважаю себе іконою стилю. Просто важливо мати власний стиль одягу, в якому тобі комфортно", – казав Арман.

У своєму підході до одягу він порівнює себе з гонщиком Формули-1 Шарлем Леклером – елегантним, але з власним почерком.

З літа 2024 року Мондо не раз з'являвся на сторінках Vogue Scandinavia та інших модних видань – найчастіше, звісно, поруч із Дезіре. Вона – та сама шведська блондинка, до якої він першим біжить після встановлення кожного рекорду.

Їхня історія кохання – як сценарій романтичного фільму. Познайомилися вони у 2020 році на вечірці в Стокгольмі: Мондо хотів поговорити, а Дезіре – танцювати всю ніч. Вона не звернула на нього особливої уваги, але він не здався. Писав, намагався відновити контакт через соцмережі – і з часом переконав її у щирості своїх почуттів.

Офіційно пара стала разом у березні 2021 року, оголосивши про це в Instagram. А вже через рік вони разом з'явилися у рекламних кампаніях Omega та Red Bull.

Минулого жовтня Мондо зробив Дезіре пропозицію просто під час фотосесії для Vogue Scandinavia у Нью-Йорку – і це, без перебільшення, було одне з найромантичніших освідчень року.

З того часу Дезіре супроводжує його майже на всіх змаганнях – поруч із нею завжди і решта родини Дюплантісів.

Сімейні зв'язки, що надихають

У Мондо троє братів і сестер. Андреас, старший брат, теж стрибав із жердиною, виступав на юніорських чемпіонатах світу у 2009 і 2012 роках, мав успіхи в NCAA, але до вершин не дістався. Він, як і Мондо, навчався в LSU, здобув освіту у сфері текстилю, одягу та мерчандайзингу. Сьогодні працює в Puma, допомагаючи компанії укладати контракти з молодшим на 6 років братом.

Антуан, інший брат, ще у старшій школі перейшов від жердини до бейсболу. До MLB не дійшов, але встиг пограти в кількох мінорних лігах після навчання.

Instagram

А Йоганна, молодша сестра, лише починає прокладати свій шлях у спорті. Їй 23, її особистий рекорд – 4,39 м. Поки цього недостатньо, щоб потрапити до фіналів великих чемпіонатів, але дівчина прогресує швидко – здається, спортивний ген у сім'ї працює без збоїв.

Визнання, нагороди і… критика

Арман двічі ставав спортсменом року за версією World Athletics – у 2020 та 2022 роках. Континентальна федерація двічі визнавала його атлетом року Європи (2022, 2024). І, нарешті, у квітні він отримав головну світову спортивну нагороду – Laureus Award, ставши, по суті, найкращим спортсменом планети. До нього серед легкоатлетів-чоловіків цього титулу удостоювався лише Усейн Болт (2009, 2010, 2013, 2017).

Та навіть попри всі лаври, критики не бракує.

Армана часто звинувачують у тому, що він "штучно" оновлює рекорди – лише на один сантиметр. Мовляв, робить це навмисно, адже World Athletics платить за кожен новий світовий рекорд солідні 100 тисяч доларів. Але, погодьмося, це не злочин – це стратегія. І надзвичайно ефективна.

Його менеджер нещодавно визнав, що до Мондо вишиковується черга зі світових компаній, які хочуть бачити його своїм амбасадором.

Що далі?

Свій останній рекорд Сергій Бубка встановив у липні 1994 року – у 30 років і 6 місяців. Арману сьогодні лише 26.

Тож цілком можливо, що ми ще побачимо, як він оновлює свою вершину – не один раз. А може, навіть ще чотирнадцять.

Citius, altius, fortius? Ні. Altius. Altius. Altius.