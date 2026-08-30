Магучіх посіла друге місце не етапі Континентального туру в німецькому Гайльбронні

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх посіла друге місце в змаганнях зі стрибків у висоту серед жінок на етапі Континентального туру Гайльбронні, Німеччина.

Ярослава пропускала перші чотири планки, розпочавши виступи одразу з висоти 1.93, яку підкорила з першої спроби.

Зазначимо, що до цієї позначки у секторі, включно з Ярославою, залишилося лише 4 спортсменки з 12-ти. Також зі старту цю висоту подолали Ламара Дістін та Елеонор Паттерсон, а от німкеня Джоана Геррманн тут свої виступи припинила.

Наступним випробуванням стали 1.96, де порядок місць на подіумі між собою розігрували Дістін, Магучіх та Паттерсон – і тут всі троє подолали планку з першої спроби. Аналогічний результат відбувся на 1.98 – ніхто помилок не допускав.

Водночас 2.00 метри підкорилися Паттерсон з першої спроби, Дістін тричі стрибнула невдало, а от Магучіх з третьої спроби, але все ж змогла підкорити цю висоту.

Ярослава та Елеанор залишилися єдиними, хто вийшов на 2.02. У разі невдачі обох спортсменок, за рахунок меншої кількості помилок перемагала саме австралійка, але вона додала ще більше та з третьої спроби подолала і цю планку, повторивши свій особистий рекорд. Водночас всі три спроби Магучіх виявилися невдалими.

Водночас Юлія Левченко з першого разу подолала 1.74, 1.78, 1.82 та 1.86, а от позначка 1.90 українці не піддалася. У підсумку вона розділила 5-те місце з представницею Чехії Міхаелою Грубою.

Результати континентального туру в Гайльбронні

Стрибки у висоту, жінки

1. Елеанор Паттерсон (Австралія) – 2.02 м

2. Ярослава Магучіх (Україна) – 2.00 м

3. Ламара Дістін (Ямайка) – 1.98 м

...5. Юлія Левченко (Україна) – 1.85

Напередодні українець Роман Петрук посів дев'яте місце на турнірі Континентального туру в Гайльбронні.