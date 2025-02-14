Інгебрігтсен встановив два світових рекорди на змаганнях у Франції

Норвезький легкоатлет Якоб Інгебрігтсен встановив два світових рекорди на змаганнях золотої серії Світового легкоатлетичного туру в приміщенні, що відбулися в французькому місті Льєвен.

Титулований норвежець став найшвидшим в історії на дистанції 1500 м, а також побив досягнення американця Яреда Нугусе з бігу на одну милю, яке було встановлене минулого тижня в Нью-Йорку.

1500 метрів Якуб Інгебрігтсен подолав за 3:29.63 – це майже на секунду швидше за його попереднє досягнення, яке він встановив на цій же доріжці у 2022-му.

Одну милю або 1,600 метрів норвежець пробіг 3:45.14 хв та більш ніж на секунду випередив час Яреда Нугусе (3:46.63 хв), який був встановлений на змаганнях Millrose Games.

Зазначимо, що Інгебрігтсен є Олімпійським чемпіоном Токіо-2020 на дистанції 1500 метрів, однак на Олімпіаді в Парижі він зумів фінішувати лише четвертим.

Окрім того, 24-річний легкоатлет є багаторазовим чемпіоном Європи та чемпіоном світу з бігу на 5000 метрів.

Нагадаємо, що наступний чемпіонат світу з легкої атлетики в приміщенні відбуватиметься з 21 по 23 березня в китайському місті Нанкін.