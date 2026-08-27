Бразилець Алісон дос Сантос побив світовий рекорд на етапі Діамантової ліги

Бразильський легкоатлет Алісон дос Сантос встановив світовий рекорд в бігу на 400 метрів з бар'єрами.

На етапі Діамантової ліги у Цюриху, який проходив 27 серпня, дос Сантос фінішував із результатом 45,80 секунди, випередивши норвежця Карстена Варгольма та перевершивши його світовий рекорд.

Попереднє досягнення Варгольма на цій дистанції становило 45,94 секунди. Таким чином, бразилець покращив світовий рекорд одразу на 0,14 секунди.

Діамантова ліга-2026

Біг з бар'єрам на 400 м, чоловіки

1. Алісон дос Сантос (Бразилія) – 45,80 (світовий рекорд)

2. Карстен Варгольм (Норвегія) – 46,69;

3. Езекіель Натанаель (Нігерія) – 47,50.

Дос Сантос після фінішу емоційно відсвяткував перемогу та встановлення світового рекорду на стадіоні "Летцігрунд".

Для бразильця це вже не перший великий успіх у кар'єрі. Дос Сантос є олімпійським бронзовим призером Токіо-2020 та чемпіоном світу 2022 року на дистанції 400 метрів з бар'єрами.

Раніше повідомлялося, що українка Ірина Геращенко посіла друге місце на етапі Діамантової ліги в Цюриху.