Магучіх вдруге поспіль здобула "срібло" у фіналі Діамантової ліги

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх посіла друге місце в змаганнях зі стрибків у висоту серед жінок на етапі Діамантової ліги в Брюсселі, столиці Бельгії.

Золоту медаль у фіналі здобула австралійка Елеанор Паттерсон. Трійку лідерів закрила інша представниця Австралії Нікола Оліслагерс. Українка Ірина Геращенко посіла п'яте місце.

Діамантова ліга-2026

Стрибки у висоту, жінки, фінал

Елеанор Паттерсон (Австралія) – 2.01 м Ярослава Магучіх (Україна) – 1.99 м Нікола Оліслагерс (Австралія) – 1.95 м Ангеліна Топич (Сербія) – 1.95 м Ірина Геращенко (Україна) – 1.88 м

Магучіх стартувала на 1.92 висоті, й прекрасно з нею впоралася, подолавши її з першої спроби.

Вже на 1.95 за медалі боролися чотири атлетки – "бронзова" призерка Олімпійських ігор 2024 року Елеанор Паттерсон, сербка Ангеліна Топич та зіркова представниця Австралії Нікола Оліслагерс, у здобутку котрої є два "срібла" на Олімпіадах.

Магучіх та Паттерсон змогли подолати 1.95-метрову планку з першого стрибка. Оліслагерс вдалось це з другої спроби, а Топич була за крок до невдачі, але з третього разу вона перестрибнула цю планку.

На висоті 1.97 метра Магучіх зазнала першої невдачі, не подолавши цю планку з першої спроби, на відміну від Паттерсон. Але це був лише перший стрибок, вже з другого разу вона взяла цю планку. А от Оліслагерс залишилася без надій на звитягу, збивши планку у всіх трьох спробах.

Магучіх і Топич не вдалося підкорити 1.99 з першого підходу. Паттерсон же знову виконала зі старту чистий стрибок. Зіркова австралійка ще жодного разу не схибила.

Українці з другої спроби вдалося подолати 1.99-метрову планку. Оскільки Топич тричі невдало стрибнула, на секторі залишилися боротися за перемогу Магучіх і Паттерсон.

Австралійка вперше припустилася помилки на 2.01, збільшивши шанси для Магучіх. Українці з першого підходу теж не вдалося виконати чистий стрибок, проте Паттерсон знову не вдалося підкорити цю висоту.

Магучіх у другій та в третій спробі схибила, а Паттерсон з третього разу підкорила цю планку та здобула своє дебютне "золото" фіналу Діамантової ліги. До цього її найвищим результатом у цьому турнірі був виграний етап в Стокгольмі у 2022 році.

Додамо, що Геращенко стартові три висоти 1.80, 1,84, 1,88 подолала з першого підходу. Утім, проблеми почалися вже на 1.92-метровій планці. Всі три спроби для 31-річної киянки виявилися невдалими, й за підсумками змагань вона посіла 5-те місце.

Зауважимо, що Магучіх тричі за свою кар'єру тріумфувала у фіналах Діамантової ліги (2022, 2023, 2024 роки). Окрім цього, вона здобула два "срібла" в цій серії змагань у 2021, 2025 роках. У доробку Геращенко по одній бронзовій (2024) та срібній медалі (2022).

Нагадаємо, що цього року організатори змагань встановили рекордні призові для учасників. Переможець фіналу заробить 30 тисяч доларів.

Як відомо, Ярослава напередодні посіла друге місце на етапі Континентального туру в німецькому Гайльбронні