Дюплантіс прокоментував підкорення чергового світового рекорду

Швед Арман Дюплантіс оновив власний світовий рекорд у чоловічих стрибках із жердиною. Йому вдалося підкорити висоту 6.31 метра на змаганнях Mondo Classic в Уппсалі.

У коментарі для SVT.se легкоатлет зізнався, що рідна країна та вболівальники додали йому сил підкорити новий WR. Деталі додає Expressen.se.

"Це мій дім. Щоразу, коли я стою на доріжці, я представляю вас і відчуваю таку гордість стрибати за вас і Швецію. Якщо ви приїдете до Швеції, щоб змагатися зі мною, перемогти мене буде ще важче. Зараз багато емоцій. Був невеликий додатковий тиск, бо я хочу виступити по-іншому, встановлення світового рекорду тут було насправді неймовірним", – заявив Дюплантіс.

Watch Mondo Duplantis 🇸🇪 clear a World Record of 6.31m in the Pole Vault in Uppsala!



World Record No. 15 of his career.🐐🔥pic.twitter.com/7qxuzFbvlB — Track & Field Gazette (@TrackGazette) March 12, 2026

Він встановив свій 15-й світовий рекорд з новою, жорсткішою жердиною, яку раніше йому було важко опанувати.

Арман також додав, що зробив 22 кроки, а не 20.

"Це перший раз у моєму житті, коли я зробив це на змаганнях, але відчуття приємні".

Дюплантіс також радий прогресу своїх конкурентів, які стабільно долають висоту 6 м і більше. Друге місце на цих змаганнях посів Маноло Караліс із результатом 6 м 17 см.

"Зараз усі так добре стрибають. Стрибки з жердиною за останні тижні досягли іншого рівня. Я думаю, що це добре для спорту. Я думаю, що це дало трохи більше розмов про змагання завдяки Маноло, завдяки Сондре (Гуттормсен – прим.). Добре, коли люди говорять про стрибки з жердиною, а не лише про мене. Це дуже добре", – зізнався Арман.

Це були невимушені змагання, де під час стрибків грала музика, а учасники давали інтерв'ю у процесі змагань. Востаннє Дюплантіс програвав змагання у липні 2023 року.

Раніше олімпійський чемпіон Токіо-2020 та Парижа-2024 заявляв про намір виграти золоті нагороди на чотирьох або п'яти Олімпіадах, зосередившись на підготовці до наступних Ігор у Лос-Анджелесі.