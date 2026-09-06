Не впоралася зі швидкістю доріжки: Геращенко – про виступ у фіналі Діамантової ліги

Українська легкоатлетка Ірина Геращенко відреагувала на своє п'яте місце у фіналі Діамантової ліги у Брюсселі.

Її слова передає Суспільне Спорт.

Атлетка зазначила, що їй не вдалося впоратися зі швидкістю доріжки.

"Думаю, була дуже швидка доріжка – я не впоралася з її швидкістю. Не відчувала доріжку, і через це кроки були технічно не зовсім правильними, не такими, як мали б бути чи як були в Цюриху", – розповіла Геращенко.

Найближчою до планки 1.92 м виявилася третя спроба українки. Перед вирішальним стрибком тренери скоригували техніку спортсменки.

"Вона була найближчою. Тренери підкоригували програму, сказали підняти стопу, і я це зробила. Стрибок вийшов вищим, найближчим і найкомфортнішим. Але я дійсно не відчула доріжку, тому сьогоднішні стрибки навіть не до кінця зрозуміла. Буду обговорювати це з тренерами та передивлюся відео. Сподіваюся, далі буде краще.

Треба ще працювати над цією доріжкою, бо все змінюється: погода, час, і важко сказати, що буде далі. Не засмучуємося. Дякую за підтримку всім, хто підбадьорював і дивився. Мені особливо приємно, що ви підтримуєте не лише коли є два метри, а й коли стрибаємо вище чи нижче", – підсумувала Геращенко.