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Не впоралася зі швидкістю доріжки: Геращенко – про виступ у фіналі Діамантової ліги

Олександр Булава — 6 вересня 2026, 09:13
Не впоралася зі швидкістю доріжки: Геращенко – про виступ у фіналі Діамантової ліги
Ірина Геращенко
Getty Images

Українська легкоатлетка Ірина Геращенко відреагувала на своє п'яте місце у фіналі Діамантової ліги у Брюсселі.

Її слова передає Суспільне Спорт.

Атлетка зазначила, що їй не вдалося впоратися зі швидкістю доріжки.

"Думаю, була дуже швидка доріжка – я не впоралася з її швидкістю. Не відчувала доріжку, і через це кроки були технічно не зовсім правильними, не такими, як мали б бути чи як були в Цюриху", – розповіла Геращенко.

Найближчою до планки 1.92 м виявилася третя спроба українки. Перед вирішальним стрибком тренери скоригували техніку спортсменки.

"Вона була найближчою. Тренери підкоригували програму, сказали підняти стопу, і я це зробила. Стрибок вийшов вищим, найближчим і найкомфортнішим. Але я дійсно не відчула доріжку, тому сьогоднішні стрибки навіть не до кінця зрозуміла. Буду обговорювати це з тренерами та передивлюся відео. Сподіваюся, далі буде краще.

Треба ще працювати над цією доріжкою, бо все змінюється: погода, час, і важко сказати, що буде далі. Не засмучуємося. Дякую за підтримку всім, хто підбадьорював і дивився. Мені особливо приємно, що ви підтримуєте не лише коли є два метри, а й коли стрибаємо вище чи нижче", – підсумувала Геращенко.

Нагадаємо, перемогу у фіналі здобула Елеанора Паттерсон з Австралії, якій підкорилась висота 2.01 м. Українка Ярослава Магучіх стала другою (1,99 м).

Діамантова ліга Ірина Геращенко

Ірина Геращенко

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