Дорощук виграв "срібло" зі стрибків у висоту на чемпіонаті Європи-2026

Український легкоатлет Олег Дорощук став срібним призером у фіналі зі стрибків у висоту на чемпіонаті Європи-2026.

Вже з першої спроби уродженець Кропивницького встановив перевагу над 5 опонентами, виконавши стрибок на 2.23 метра без похибки.

Планку у 2.27 метра залишилися долати 7 атлетів, проте лише троє з них відібралися до наступної стадії змагань, і серед них був Дорощук, який і другий стрибок виконав з першої спроби.

Конкуренція щодо подолання 2.30-метрової планки точилась між Дорощуком, Маттео Сіолі та досвідченим чемпіоном Олімпійських ігор 2021 року Джанмарко Тамбері.

Українець знову зробив диво та подолав цю висоту з першої спроби. Тамбері впорався з другого стрибка, а Сіолі вибув зі змагань.

Але вже на 2.32-метровій планці українець не зміг впоратися з першого разу. Доля протистояння вирішувалася у другому стрибку Тамбері, який виконав його успішно і залишив без "золота" українця, який так і не зміг подолати цю висоту. До речі, завдяки цьому 34-річний італієць побив власний рекорд сезону.

Результати фіналу зі стрибків у висоту (чоловіки).

Джанмарко Тамбері (Італія) – 2.32 Олег Дорощук (Україна) – 2.30 Маттео Сіолі (Італія) – 2.27

Зауважимо, що для Дорощука це був другий вихід у фінал чемпіонату Європи. У 2024 році він виграв бронзову медаль на континентальній першості, яка проходила в Римі.

Додамо, що Дорощук минулого року виграв чемпіонат Європи з легкої атлетики в приміщенні. Це була перша медаль України в історії серед чоловіків у цій дисципліні на Євро в приміщенні.

А у березні цього року уродженець Кропивницького став першим в історії України чемпіоном світу у стрибках у висоту у приміщенні.