Другий світовий рекорд на етапі Діамантової ліги: Расселл встановила нове досягнення у бігу з бар'єрами

Олімпійська чемпіонка Парижа-2024 Масаї Расселл зі США встановила новий світовий рекорд у бігу на 100 метрів з бар'єрами.

На етапі Діамантової ліги у Цюриху Расселл подолала дистанцію за 12,09 секунди, здобувши перемогу та оновивши світове досягнення.

Попередній рекорд (12,12 секунди) належав представниці Нігерії Тобі Амусан. Вона встановила його у 2022 році на чемпіонаті світу в Юджині. У Цюриху Амусан також взяла участь у рекордному забігу та фінішувала другою з результатом 12,23 секунди.

Третьою стала нідерландка Надін Віссер – 12,34. Таким чином, Расселл покращила світовий рекорд Амусан на 0,03 секунди.

Діамантова ліга-2026

Біг з бар'єрам на 100 м, жінки

1. Масаї Расселл (США) – 12,09 (світовий рекорд)

2. Тобі Амусан (Нігерія) – 12,23

3. Надін Віссер (Нідерланди) – 12,34

WORLD RECORD! 🔥🚀@masai_russell clocks 12.09 in the 100m hurdles to finally break the world record, the second of the night at #ZurichDL🇨🇭! #DiamondLeague pic.twitter.com/se8g52b9O1 — Wanda Diamond League (@Diamond_League) August 27, 2026

Для 26-річної американки це черговий великий успіх у кар'єрі. У 2024 році Расселл стала олімпійською чемпіонкою, вигравши фінал з результатом сезону 12,33 секунди. У 2025 році вона також здобула "золото" чемпіонату США.

Світовий рекорд Расселл став другим за вечір на етапі Діамантової ліги у Цюриху. Раніше бразилець Алісон дос Сантос оновив світове досягнення у бігу на 400 метрів з бар'єрами, показавши 45,80 секунди.