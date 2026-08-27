Другий світовий рекорд на етапі Діамантової ліги: Расселл встановила нове досягнення у бігу з бар'єрами
Олімпійська чемпіонка Парижа-2024 Масаї Расселл зі США встановила новий світовий рекорд у бігу на 100 метрів з бар'єрами.
На етапі Діамантової ліги у Цюриху Расселл подолала дистанцію за 12,09 секунди, здобувши перемогу та оновивши світове досягнення.
Попередній рекорд (12,12 секунди) належав представниці Нігерії Тобі Амусан. Вона встановила його у 2022 році на чемпіонаті світу в Юджині. У Цюриху Амусан також взяла участь у рекордному забігу та фінішувала другою з результатом 12,23 секунди.
Третьою стала нідерландка Надін Віссер – 12,34. Таким чином, Расселл покращила світовий рекорд Амусан на 0,03 секунди.
- 1. Масаї Расселл (США) – 12,09 (світовий рекорд)
- 2. Тобі Амусан (Нігерія) – 12,23
- 3. Надін Віссер (Нідерланди) – 12,34
Для 26-річної американки це черговий великий успіх у кар'єрі. У 2024 році Расселл стала олімпійською чемпіонкою, вигравши фінал з результатом сезону 12,33 секунди. У 2025 році вона також здобула "золото" чемпіонату США.
Світовий рекорд Расселл став другим за вечір на етапі Діамантової ліги у Цюриху. Раніше бразилець Алісон дос Сантос оновив світове досягнення у бігу на 400 метрів з бар'єрами, показавши 45,80 секунди.