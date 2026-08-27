Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Легка атлетика

Другий світовий рекорд на етапі Діамантової ліги: Расселл встановила нове досягнення у бігу з бар'єрами

Сергій Шаховець — 27 серпня 2026, 23:02
Другий світовий рекорд на етапі Діамантової ліги: Расселл встановила нове досягнення у бігу з бар'єрами
Масаї Рассел
Getty Images

Олімпійська чемпіонка Парижа-2024 Масаї Расселл зі США встановила новий світовий рекорд у бігу на 100 метрів з бар'єрами.

На етапі Діамантової ліги у Цюриху Расселл подолала дистанцію за 12,09 секунди, здобувши перемогу та оновивши світове досягнення.

Попередній рекорд (12,12 секунди) належав представниці Нігерії Тобі Амусан. Вона встановила його у 2022 році на чемпіонаті світу в Юджині. У Цюриху Амусан також взяла участь у рекордному забігу та фінішувала другою з результатом 12,23 секунди.

Третьою стала нідерландка Надін Віссер – 12,34. Таким чином, Расселл покращила світовий рекорд Амусан на 0,03 секунди.

Діамантова ліга-2026
Біг з бар'єрам на 100 м, жінки
  • 1. Масаї Расселл (США) – 12,09 (світовий рекорд)
  • 2. Тобі Амусан (Нігерія) – 12,23
  • 3. Надін Віссер (Нідерланди) – 12,34

Для 26-річної американки це черговий великий успіх у кар'єрі. У 2024 році Расселл стала олімпійською чемпіонкою, вигравши фінал з результатом сезону 12,33 секунди. У 2025 році вона також здобула "золото" чемпіонату США.

Світовий рекорд Расселл став другим за вечір на етапі Діамантової ліги у Цюриху. Раніше бразилець Алісон дос Сантос оновив світове досягнення у бігу на 400 метрів з бар'єрами, показавши 45,80 секунди.

Діамантова ліга Рекорд

Діамантова ліга

Три українки в секторі: онлайн-трансляція стрибків у висоту на Діамантовій лізі в Цюриху
Три українки в секторі: де та коли дивитися виступи Магучіх, Геращенко та Левченко на Діамантовій лізі в Цюриху
Магучіх гарантувала путівку у фінал Діамантової ліги, Левченко та Геращенко у боротьбі: ситуація перед етапом у Цюриху
Дорощук втретє поспіль відібрався у фінал сезону Діамантової ліги
Хотілося взяти 2,02 метри: Магучіх – про свою перемогу на етапі Діамантової ліги у Сілезії

Останні новини