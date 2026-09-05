Магучіх і Геращенко в секторі: анонс онлайн-трансляції фіналу Діамантової ліги зі стрибків у висоту

У суботу, 5 вересня, у столиці Бельгії відбудеться фінал Діамантової ліги-2026 зі стрибків у висоту серед жінок.

В нього відібрались шість найкращих представниць сезону, серед яких опинилися Ярослава Магучіх та Ірина Геращенко. Ще два додаткових місця від організаторів отримали місцеві стрибунки Мерел Маєс і Нафіссату Тіам.

Окрім них за медалі у фіналі Діамантової ліги поборються титуловані австралійки Нікола Оліслагерс та Елеанор Паттерсон, представниця Ямайки Ламара Дістін та сербка Ангеліна Топич.

Змагання розпочнуться о 21:10 за київським часом. Стежте за онлайн-трансляцією, яку організовує Суспільне, на сайті "Чемпіон".

Плеєр з трансляцією буде додано ближче до початку події.

Зазначимо, що Магучіх є 3-разовою переможницею Діамантової ліги (2022-2024). Геращенко двічі ставала призеркою – "срібло" (2022) і "бронза" (2024).

Цього року організатори змагань встановили рекордні призові для учасників. Зокрема, переможниця заробить 60 тисяч доларів.

Нагадаємо, що напередодні відбувся фінал зі стрибків у висоту серед чоловіків. У ньому бронзовим призером став Олег Дорощук.