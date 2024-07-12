Бех-Романчук повернулася: українка завоювала бронзу на етапі Діамантової ліги в Монако
Українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук здобула бронзову нагороду на змаганнях в потрійному стрибку в межах етапу Діамантової ліги в Монако.
Бех-Романчук стрибнула на 14,81 метра. Для українки цей старт став першим з січня 2024-го через пошкодження.
Перемогу здобула кубинка Перес Ернандес, яка показала результат 14,96, другою стала спортсменка з Домініки Теа Лафонд — 14,87.
Раніше Бех-Романчук відібралася на Олімпійські ігри-2024 у потрійному стрибку. Турнір проходитиме з 26 липня до 11 серпня.
Нагадаємо, що протягом етапу Діамантової ліги в Монако австралійка Джессіка Галл побила світовий рекорд на дистанції 2000 метрів.