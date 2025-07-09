Ред Булл призначили новим керівником команди ексдиректора Феррарі

Колишній гоночник директор Феррарі Лоран Мекіс став новим керівником команди Ред Булл.

Про це повідомила пресслужба Формули-1.

На початку 2024 року французький фахівець був керівником молодшої команди РБ – Рейсінг Буллз. На звільнену посаду замість Мекіса призначено Алана Пермейна.

З 2018 по 2023 рік Мекіс працював у Скудерії Феррарі – спочатку спортивним директором, потім головою відділу продуктивності, а згодом перейшов на позицію гоночного директора.

На новій посаді Лоран замінив Крістіана Хорнера, якого було звільнено напередодні. Британець протягом 20 років був частиною Ред Булл. Сезон 2005 року став для нього першим у ролі керівника команди.

Під його керівництвом Ред Булл здобув сім Кубків конструкторів, а його пілоти вісім разів ставали чемпіонами світу: по чотири титули на рахунку Себастьяна Феттеля та Макса Ферстаппена.

У травні цього року була інформація про контакт Феррарі з Крістіаном Хорнером на тлі невдалих виступів Скудерії та потенційного звільнення Фредеріка Вассера з посади керівника. Але тоді Хорнер заявив, що не збирається йти з Ред Булл, попри інтерес з боку найтитулованішою команди Формули-1.