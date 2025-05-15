Федерація легкої атлетики України відреагувала на тимчасове відсторонення Бех-Романчук

Федерація легкої атлетики України (ФЛАУ) опублікувала заяву щодо новини про тимчасове відсторонення Марини Бех-Романчук.

Про це було повідомлено на сайті ФЛАУ.

Вчора, 14 травня, на сайті Athletics Integrity Unit (AIU) з’явилася інформація про відсторонення від змагань 29-річної українки через провальну допінг-пробу.

Федерація у відповідь на цю новину наголосила, що Бех-Романчук не була дискваліфікованою, а тому варто дочекатися офіційного рішення.

"AIU є незалежним органом, який займається розслідуваннями питань застосування атлетами заборонених препаратів і методів в легкій атлетиці. Інформація щодо деталей справи є конфіденційною і до ухвалення офіційного рішення AIU федерація не має права її коментувати.

Звертаємо увагу на те, що наразі мова не йде про дискваліфікацію. Розслідування деталей можливого порушення спортсмеркою антидопінгових правил триває. Федерація легкої атлетики України й Марина Бех-Романчук з’ясовують деталі справи, після чого спортсменка найімовірніше опублікує відповідне повідомлення.

Будемо вдячні Вам за розуміння й очікування на офіційне рішення та/або повідомлення Марини Бех-Романчук", – йдеться у заяві федерації.