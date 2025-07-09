Воррен підтвердив домовленість щодо трилогії Ф'юрі з Усиком

Відомий британський промоутер Френк Воррен підтвердив домовленість щодо проведення третього поєдинку між Тайсоном Ф'юрі (34−2−1, 24 КО) та Олександром Усиком (23−0, 14 КО).

Про це він розповів у коментарі Talksport.

"Домовленість є. Ми її досягли і це все, що я можу вам сказати на цей час. Тайсон? Він був на пенсії рівно до того часу, як повідомив про своє бажання повернутись. Значить, він так відчуває.

Подивимось, що з цього вийде. Ф'юрі відчуває бажання знову боксувати проти Усика, але наразі на нас очікує бій з Дюбуа. Я вірю, що Даніель переможе", – розповів Воррен.

Frank Warren hints at Tyson Fury Vs Usyk 3 being agreed with Turki Alalshikh! 👀🥊 pic.twitter.com/WfE1CrOcmu — talkSPORT Boxing (@boxing_ts) July 8, 2025

Нагадаємо, Ф'юрі опублікував пост, в якому написав дату та місце проведення третього поєдинку з Олександром Усиком. При цьому раніше Тайсон Ф'юрі оголосив про завершення кар'єри.

Останні поєдинки ексчемпіон провів саме проти українця. Перший бій відбувся 18 травня. Ф'юрі зазнав поразки роздільним рішенням суддів. Реванш відбувся 21 грудня. Українець ще більш переконливо здобув перемогу – всі судді нарахували 116:112 на користь Усика.

19 липня на українського чемпіона очікує бій-реванш проти Даніеля Дюбуа, який відбудеться на лондонському "Вемблі".

Раніше британський боксер заявив, що він збирається перемогти Усика, який "відчує це".