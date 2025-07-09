Ред Булл звільнив Хорнера з посади керівника команди

Крістіан Хорнер був звільнений з посад керівника та генерального директора команди Формули-1 Ред Булл.

Про це повідомляє сайт Формули-1.

Персонал команди був поінформований про відхід 51-річного британця. Незабаром з'явиться офіційний пресреліз "биків".

BREAKING: Christian Horner is to exit Red Bull Racing with immediate effect#F1 pic.twitter.com/v50mwnBlV6 — Formula 1 (@F1) July 9, 2025

Раніше з'явилася інформація, що Ред Булл готовий попрощатися з Хорнером через безліч скандалів, епіцентром яких він був. Керівництво компанії також вважає, що звільнення керівника допоможе їм зберегти Макса Ферстаппена, на якого активно полює Мерседес. Ще повідомлялося, що Хорнер втратив авторитет серед пілотів команди після зимової перерви.

Місце Крістіана на чолі Ред Булл посяде нинішній керівник Рейсін Буллз Лоран Мекіс. Вільну посаду у "молодших биках" обійме Алан Пермейн.

BREAKING: Laurent Mekies takes over CEO duties at Red Bull Racing with immediate effect#F1 pic.twitter.com/z0VfUrVvA6 — Formula 1 (@F1) July 9, 2025

BREAKING: Alan Permane appointed Team Principal of Racing Bulls#F1 pic.twitter.com/8OyJ1nI7i0 — Formula 1 (@F1) July 9, 2025

Крістіан Хорнер протягом 20 років був частиною Ред Булл. Сезон 2005 року став для нього першим у ролі керівника команди. Під його керівництвом Ред Булл здобув сім Кубків конструкторів, а його пілоти вісім разів ставали чемпіонами світу: по чотири титули на рахунку Себастьяна Феттеля та Макса Ферстаппена.

Починаючи з 2005 року, Ред Булл взяв участь у 405 Гран-прі, 124 з яких завершилися перемогою пілота австрійської команди. "Бики" здобули 287 подіумів, 107 поулів, стали володарями 100 найшвидших кіл гонки та заробили 8009 очок.

Звільнення Хорнера могло відбутися ще минулого року, коли він опинився у гучному скандалі. Крістіан зіткнувся з внутрішнім розслідуванням своєї поведінки після того, як одна зі співробітниць Ред Булл звинуватила його в контролюючій поведінці та надсиланні їй повідомлень неналежного характеру.

Згодом незалежний адвокат виправдав Хорнера, а жінку-скаржницю відсторонили від роботи з повним збереженням заробітної плати. Апеляція заявниці також була пізніше відхилена. Проте саме з того моменту атмосфера в команді більше не була такою, як раніше.

Це в свою чергу погіршило відносини між Хорнером та Ферстаппеном, на стороні якого виступали його батько Йос Ферстаппен та радник Ред Булл Гельмут Марко.

Зазначимо, що у травні цього року була інформація про контакт Феррарі з Крістіаном Хорнером на тлі невдалих виступів Скудерії та потенційного звільнення Фредеріка Вассера з посади керівника. Але тоді Хорнер заявив, що не збирається йти з Ред Булл, незважаючи на інтерес з боку найтитулованішою команди Формули-1.