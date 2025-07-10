Гравця збірної Росії затримали у Франції. Він звинувачується в хакерстві і може бути екстрадований до США

Баскетболіста збірної Росії Даніїла Касаткіна затримали у Франції на запит США у зв'язку з підозрою в причетності до кіберзлочинів.

Про це повідомляє Lemonde.fr.

Його було затримано ще 21 червня у паризькому аеропорту Руассі-Шарль-де-Голль, куди він прибув разом зі своєю нареченою. Зазначається, що хакерська мережа, в якій брав участь Касаткін, нібито в 2020-2022 роках здійснила атаки приблизно на 900 організацій, у тому числі дві федеральні установи США.

На слуханнях у Парижі суд ухвалив залишити Касаткіна під вартою до вирішення питання про екстрадицію. Баскетболіст звинувачення відкидає, стверджуючи, що не мав відношення до діяльності хакера.

Його адвокат Фредерік Бело заявив, що Касаткін придбав комп'ютер, який раніше могли використовувати зловмисники, і просив про звільнення спортсмена під заставу, проте суд відхилив це прохання.

Адвокат також зазначив, що перебування під вартою негативно позначається на фізичному стані спортсмена, що призвело до зниження ваги з 95 до 89 кг. Питання про можливу екстрадицію до США поки залишається відкритим, зазначає агентство.

У сезоні-2018/19 баскетболіст виступав за команду NCAA Пенн Стейт. Після цього виступав за Хімки, а останні 3 сезони провів за московський МБА.

Останні 2 роки отримував виклики до збірної Росії, яка через дискваліфікацію від ФІБА, спричинену вторгненням в Україну, проводила лише товариські матчі.

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