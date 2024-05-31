Бех-Романчук пропустить чемпіонат Європи через пошкодження

Українська стрибунка Марина Бех-Романчук пропустить чемпіонат Європи з легкої атлетики через пошкодження.

Про це українка написала у своєму Instagram.

"За спиною дуже важкий час і він досі триває… Ви знаєте, що я завжди борюсь до кінця! Але, на жаль, нещодавно на тренуванні я отримала травму, яка не дозволить мені змагатись найближчим часом (це біль, який я не можу терпіти, і навантаження тільки погіршать мій стан).

Цього разу травма виявилась сильнішою за мене і мені довелось відмовитись від чемпіонату Європи заради реабілітації. Це важко пережити, тому що я вкладала не тільки сили, а і душу в цю підготовку до цього особливого сезону, з бажанням принести багато перемог нашій країні.

Але спорт іноді буває дуже жорстокий і удача відвернулась від мене… Я довго писала цей пост, бо ненавиджу жалість до себе, але я маю бути чесна з вами і сподіваюсь на ваше розуміння та підтримку. Не уявляєте, як боляче зізнаватись в цьому навіть самій собі, але цей чемпіонат Європи пройде без мене", — написала Бех-Романчук.

Зазначимо, що Марина також була заявлена на етап Діамантової ліги в Стокгольмі, який відбудеться 2 червня.