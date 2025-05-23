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Бех-Романчук перервала тишу на тлі допінгового скандалу

Руслан Травкін — 23 травня 2025, 09:11
Бех-Романчук перервала тишу на тлі допінгового скандалу
Марина Бех-Романчук
Instagram

Українська стрибунка у довжину Марина Бех-Романчук вперше прокоментувала своє відсторонення на тлі допінгового скандалу. Спортсменка не надала нової інформації, але подякувала за підтримку.

Публікацію вона розмістила в Instagram.

"Цим постом я хочу подякувати за сотні повідомлень та підтримку. За те, що в цьому світі так багато добрих людей", – написала вона.

В організмі спортсменки виявили тестостерон. Наразі спортсменці висунули обвинувачення у використанні забороненого препарату.

Українка мала виступити на етапі Діамантової ліги у Катарі – це був би її перший старт після Олімпіади 2024 року, де вона посіла 11 місце, стрибнувши на 13,98 метра.

Наразі невідомо, на який термін відсторонено Бех-Романчук та які подальші санкції на неї очікують через порушення пунктів 2.1 та 2.2 Незалежної організації по боротьбі з допінгом у легкій атлетиці (AIU).

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Пізніше Федерація легкої атлетики України відреагувала на тимчасове відсторонення Бех-Романчук, наголосивши, що Марина не була дискваліфікованою, а тому варто дочекатися офіційного рішення.

Минулого сезону українка провела один старт в рамках Діамантової ліги, де стала третьою в Монако.

Зазначимо, що Бех-Романчук – учасниця Олімпіад у 2016, 2020 та 2024 році. Стрибунка ставала чемпіонкою Європи у 2021 та 2022 роках, а у 2019 та 2023-му вигравала срібло чемпіонату світу з легкої атлетики.

Марина Бех-Романчук допінг Легка атлетика скандал

Марина Бех-Романчук

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