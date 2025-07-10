Клуб Серії А готовий заплатити 30 мільйонів євро за вінгера Шахтаря

Болонья зробила Шахтарю пропозицію стосовно можливого переходу бразильського вінгера Кевіна.

Про це повідомляє Globo Esporte.

За інформацією видання, клуб Серії А готовий викласти за футболіста 25 мільйонів євро + 5 мільйонів у вигляді бонусів.

Окрім того, 10% суми будь-якого наступного трансферу отримає Палмейрас, звідки Кевін перебрався в донецький клуб.

У сезоні 2024/25 22-річний бразилець зіграв за Шахтар 35 матчів, записавши в актив 9 голів та 4 асисти.

Раніше повідомлялося, що Інтер зробив запит Галатасараю стосовно можливого переходу нападника Бариша Їлмаза, у переході якого також зацікавлений новий головний тренер "гірників" Арда Туран.