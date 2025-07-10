Клуб Серії А готовий заплатити 30 мільйонів євро за вінгера Шахтаря
Кевін
ФК Шахтар
Болонья зробила Шахтарю пропозицію стосовно можливого переходу бразильського вінгера Кевіна.
Про це повідомляє Globo Esporte.
За інформацією видання, клуб Серії А готовий викласти за футболіста 25 мільйонів євро + 5 мільйонів у вигляді бонусів.
Окрім того, 10% суми будь-якого наступного трансферу отримає Палмейрас, звідки Кевін перебрався в донецький клуб.
У сезоні 2024/25 22-річний бразилець зіграв за Шахтар 35 матчів, записавши в актив 9 голів та 4 асисти.
Раніше повідомлялося, що Інтер зробив запит Галатасараю стосовно можливого переходу нападника Бариша Їлмаза, у переході якого також зацікавлений новий головний тренер "гірників" Арда Туран.