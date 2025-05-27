Я довго повертала себе до життя, шукала мотивацію і сенс: Бех-Романчук – про допінговий скандал

Українська стрибунка у довжину Марина Бех-Романчук зізналася, що підтримка від уболівальників дозволяє не опускати їй руки на тлі допінгового скандалу.

Про це вона заявила на власній сторінці в Instagram.

"Мені здавалося, що найважчий рік мого життя – позаду, і що ті випробування були не просто так, що це зробить мене сильнішою, і що далі все буде добре. Я довго повертала себе до життя, шукала мотивацію і сенс.

Я стала сильнішою – і це факт, тому що навчилась на проблеми дивитись зовсім по-іншому. Але життя знову випробовує мене, і мені дуже хочеться зрозуміти, чому саме так все відбувається.

Я не перестану дякувати всім, хто тут зі мною, і всім, хто підтримує. А особливо – найближчим друзям та моїй найкращій сім’ї. Це те, що допомагає не впасти у відчай, а далі рухатись. Шукати себе, шукати новий шлях", – написала Бех-Романчук.

В організмі спортсменки виявили тестостерон. Наразі спортсменці висунули обвинувачення у використанні забороненого препарату.

Українка мала виступити на етапі Діамантової ліги у Катарі – це був би її перший старт після Олімпіади 2024 року, де вона посіла 11 місце, стрибнувши на 13,98 метра.

Наразі невідомо, на який термін відсторонено Бех-Романчук та які подальші санкції на неї очікують через порушення пунктів 2.1 та 2.2 Незалежної організації по боротьбі з допінгом у легкій атлетиці (AIU).

Пізніше Федерація легкої атлетики України відреагувала на тимчасове відсторонення Бех-Романчук, наголосивши, що Марина не була дискваліфікованою, а тому варто дочекатися офіційного рішення.

Минулого сезону українка провела один старт в рамках Діамантової ліги, де стала третьою в Монако.

Зазначимо, що Бех-Романчук – учасниця Олімпіад у 2016, 2020 та 2024 році. Стрибунка ставала чемпіонкою Європи у 2021 та 2022 роках, а у 2019 та 2023-му вигравала срібло чемпіонату світу з легкої атлетики.