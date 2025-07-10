ПСЖ шокував Реал у півфіналі КЧС-2025, розгромивши суперника ще у першому таймі

У середу, 9 липня, визначився другий фіналіст Клубного чемпіонату світу з футболу, яким став переможець Ліги чемпіонів ПСЖ.

У півфіналі паризький клуб розгромив мадридський Реал – 4:0.

Усі питання команда Луїса Енріке зняла ще у першому таймі. За 24 хвилини парижани завдяки дублю Фабіана Руїса та голу Дембеле шокували не тільки вболівальників "вершкових", а й усіх фанатів футболу, які явно очікували на серйозне протистояння.

ПСЖ навіть після трьох голів продовжував володіти ініціативою, не давши шокованому супернику зробити бодай щось біля воріт Доннарумми.

Другий тайм, низка замін – також не допомогла іспанському клубу хоча б скоротити відставання. ПСЖ продовжував домінувати, а під кінець другого тайму забив 4-й гол – за три хвилини до завершення основного часу відзначився Гонсалу Рамуш, який встановив остаточний рахунок протистояння.

Клубний чемпіонат світу з футболу-2025

1/2 фіналу, 9 липня

ПСЖ – Реал Мадрид 4:0 (3:0)

Голи: 1:0 – 6 Руїс, 2:0 – 9 Дембеле, 3:0 – 24 Руїс, 4:0 – 87 Рамуш

Нагадаємо, у фіналі ПСЖ зіграє проти Челсі, який напередодні з рахунком 2:0 переграв Флуміненсе. Матч відбудетья 13 липня, початок о 22:00 за київським часом.