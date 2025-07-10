Українська команда NAVI – в кроці від виходу в плейоф чемпіонату світу: потрібно перемогти росіян

Українська кіберспортивна команда Natus Vincere з Dota 2 перемогла китайську Xtreme Gaming у другий ігровий день на Esports World Cup 2025.

Поєдинок завершився з рахунком 2:0. Українці без проблем забрали обидві мапи та очолили свою групу на турнірі. Потенційно вирішальний матч українці проведуть проти Spirit з чотирма росіянами та українцем у складі. Зустріч відбудеться завтра, 10 липня, о 12:00 за київським часом.

Для того, аби вийти у плейоф, потрібно або перемогти "драконів", або сподіватися на нічию в паралельному матчі між Xtreme Gaming та Talon. Якщо ж NAVI програють, а в іншому матчі буде переможець, то на команду чекатиме ще одна гра, саме проти тріумфатора.

Зауважимо, що у першій грі на турнірі "народжені перемагати" розписали мирову з філіппінською Talon.

Esports World Cup 2025 – Dota 2

Груповий етап, другий матч

9 липня

Natus Vincere (Україна) – Xtreme Gaming (Китай) 2:0

Зауважимо, що нещодавно команда NAVI з PUBG кваліфікувалася на Esports World Cup 2025, що відбудеться в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія. Турнір з PUBG пройде 15-16 серпня, а призовий фонд складатиме 2 мільйони доларів.

Нагадаємо, українська кіберспортивна організація NAVI стала переможцем Esports World Cup 2024 у дисципліні Counter-Strike 2.