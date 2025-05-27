Романчук став Європейським молодим олімпійським послом на ЄЮОФ-2025

Відомого українського плавця, дворазового олімпійського призера Михайла Романчука за поданням Національного олімпійського комітету України було офіційно призначено Європейським молодим олімпійським послом (EYOA) на літній Європейський юнацький олімпійський фестиваль (ЄЮОФ) в Скоп’є-2025.

Про це повідомив НОК України.

Як олімпійський посол, Михайло Романчук буде сприяти популяризації олімпійських цінностей серед учасників фестивалю. До його основних обов’язків входитимуть планування та організація освітніх ігор, модерація сесій зворотного зв’язку, а також розробка культурних програм, що висвітлюють різноманітність національних традицій та звичаїв.

Амбасадорами літнього ЄЮОФ-2025 також стануть представники інших 26-х країн Європи.

28-річний Романчук представляв Україну на Іграх у Токіо, де здобув бронзу у дисципліні 800 м вільним стилем, а також став срібним призером на дистанції 1500 м.

Протягом кар'єри Михайло здобував золоті медалі на чемпіонатах світу та Європи, а також Універсіаді-2017.

Його дружиною є легкоатлетка Марія Бех-Романчук, яку нещодавно відсторонили через провальну допінг-спробу. Пізніше Федерація легкої атлетики України відреагувала на тимчасове відсторонення Бех-Романчук, наголосивши, що Марина не була дискваліфікованою, а тому варто дочекатися офіційного рішення.