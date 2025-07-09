Він заслужив на реванш: Усик – про другий бій з Дюбуа

Чемпіон WBC, WBO, WBA та IBO у надважкій вазі Олександр Усик (23-0, 14 КО) вважає, що володар титулу IBF Даніель Дюбуа (22-2, 21 КО) заслужив отримати реванш.

Про це боксер розповів у коментарі The Ring.

"Я люблю своїх британських суперників. Я вважаю, що Даніель – хороший спортсмен, хороший боксер і має хороші навички. Він здобув відмінні перемоги у своїх останніх трьох боях, він чудовий боєць. Я вважаю, що Даніель заслуговує на реванш", – розповів Усик.

Нагадаємо, що бій Олександра Усика та Даніеля Дюбуа відбудеться 19 липня. Локація – легендарна арена "Вемблі" у Лондоні.

Перший двобій між боксерами відбувся 26 серпня 2023 року у Вроцлаві. Тоді українець здобув перемогу технічним нокаутом у 9 раунді.

Раніше Дюбуа заявив, що він збирається перемогти Олександра Усика, який "відчує це".