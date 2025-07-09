Переможець зустрінеться з Динамо: Жальгіріс здолав Хамрун Спартанс у першому матчі кваліфікації Ліги чемпіонів

Сьогодні, 9 червня, відбулися перші матчі першого етапу кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2025/26.

Зокрема, розпочинали ігровий день команди Жальгіріс та Хамрун Спартанс. Цей поєдинок цікавий українським уболівальникам, оскільки переможець протистояння гратиме у наступному етапі проти київського Динамо. У підсумку перемогу з рахунком 2:0 святкував Жальгіріс.

Також сьогодні відбудеться ще три матчі. Лудогорець зустрінеться з Динамо Мінськ, Стяуа протистоятиме Інтеру Клуб Ескальдесу, а Шелбурн зіграє проти Лінфілда.

Ліга чемпіонів-2025/26 – кваліфікація

1 раунд, перший матч, 9 липня

Жальгіріс (Литва) – Хамрун Спартанс (Мальта) 2:0 (0:0)

Голи: 1:0 – 59 Антал, 2:0 – 85 Хаджі

Поєдинки другого кваліфікаційного раунду пройдуть 22/23 та 29/30 липня. Раніше президент Динамо Ігор Суркіс заявив, що кваліфікаційні матчі єврокубків у липні-серпні 2025 року клуб планує грати у Любліні, Польща.

Нагадаємо, у сезоні-2024/25 Динамо оформило свій 17 титул чемпіона країни, а донецький Шахтар фінішував на третьому місці у турнірній таблиці, що є найгіршим результатом команди за останні 29 років.