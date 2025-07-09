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Бенчич вибила з боротьби чергову росіянку і стала останньою півфіналісткою Вімблдону

Станіслав Матусевич — 9 липня 2025, 17:51
Бенчич вибила з боротьби чергову росіянку і стала останньою півфіналісткою Вімблдону
Белінда Бенчич
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Швейцарська тенісистка Белінда Бенчич (35) здолала росіянку Мірру Андрєєву (7) і вийшла у півфінал Вімблдону

Зустріч тривала 2 години 10 хвилин і завершилася з рахунком 7:6(3), 7:6(2).

У другій партії швейцарка подавала на матч за рахунку 5:4, проте невдало. Обидва тай-брейки вона виграла впевнено.

За поєдинок Бенчич 1 раз подала навиліт, зробила 2 подвійні помилки та 1 брейк. Її суперниця виконала 6 ейсів, 4 рази помилилася на подачі та зробила 1 брейк.

Вімблдон Grand Slam
Вімблдон, Велика Британія, трава
Призовий фонд: £21,902,000
Чвертьфінал, 9 липня

Белінда Бенчич (Швейцарія)  Мірра Андрєєва (-) 7:6(3), 7:6(2)

Суперниці раніше не зустрічалися. У наступному колі змагань Бенчич зіграє з Ігою Швьонтек (4, Польща), яка трохи раніше змусила зачохлити ракетку іншу росіянку, Людмилу Самсонову (19).

Швейцарка вдруге в кар'єрі вийшла у півфінал на турнірах Grand Slam і вперше на Вімблдоні.

Нагадаємо, що напередодні визначилися перші півфіналістки Вімблдону серед жінок.

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Белінда Бенчич

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