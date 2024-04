Четверту поспіль не подужала: Костюк поступилась Рибакіній у фіналі Штутгарта

Українська тенісистка Марта Костюк (27) поступилась представниці Казахстану Єлєні Рибакіній (4) у фіналі турніру WTA 500 у Штутгарті.

Матч тривав 1 годину 11 хвилин та завершився з рахунком 6:2, 6:2. Українка жодного разу не подала навиліт, допустила 6 подвійних помилок та не використала жодного з 3 брейк-пойнтів.

Рибакіна відразу підтвердила прогнози фахівців, які вважали її явною фавориткою протистояння, розпочавши з виграшу гейму на подачі суперниці.

Перша партія тривала лише 31 хвилину й, природно, не була сповнена довгих розіграшів, проте зрідка вони траплялися і завершувались удалим виходом до сітки на користь Костюк.

Однак на загальну картину гри рідкісні проблиски в діях Марти не вплинули — чемпіонка Вімблдона 2022 року впевнено довела матч до перемоги.

Ключовим у другому сеті став затяжний шостий гейм, під час якого Костюк мала 3 брейк-пойнти на те, щоб зробити зворотний брейк, проте не змогла реалізувати жодного.

