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Четверту поспіль не подужала: Костюк поступилась Рибакіній у фіналі Штутгарта

Сьогодні 15:18 429 0
Четверту поспіль не подужала: Костюк поступилась Рибакіній у фіналі Штутгарта
Фото - Jimmie48 Photography
#Марта Костюк, #Єлєна Рибакіна

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Марта Костюк (27) поступилась представниці Казахстану Єлєні Рибакіній (4) у фіналі турніру WTA 500 у Штутгарті.

Матч тривав 1 годину 11 хвилин та завершився з рахунком 6:2, 6:2. Українка жодного разу не подала навиліт, допустила 6 подвійних помилок та не використала жодного з 3 брейк-пойнтів.

Рибакіна відразу підтвердила прогнози фахівців, які вважали її явною фавориткою протистояння, розпочавши з виграшу гейму на подачі суперниці.

Перша партія тривала лише 31 хвилину й, природно, не була сповнена довгих розіграшів, проте зрідка вони траплялися і завершувались удалим виходом до сітки на користь Костюк.

Однак на загальну картину гри рідкісні проблиски в діях Марти не вплинули — чемпіонка Вімблдона 2022 року впевнено довела матч до перемоги.

Ключовим у другому сеті став затяжний шостий гейм, під час якого Костюк мала 3 брейк-пойнти на те, щоб зробити зворотний брейк, проте не змогла реалізувати жодного.

Відео матчболу

Porsche Tennis Grand Prix – WTA 500
Штутгарт (Німеччина)
Призовий фонд – $802 237
Ґрунт
Фінал, 21 квітня

Марта Костюк (Україна) – Єлєна Рибакіна (Казахстан) 6:2, 6:2

Це була четверта очна зустріч цих опоненок. Рахунок став 2:2. Попередній матч між ними відбувся в першому колі US Open 2023 (6:2, 6:1) на користь Рибакіної.

Єлєна в Штутгарті на шляху до фіналу провела на один матч менше за Костюк (на правах сіяної), здолавши росіянку Вєроніку Кудермєтову (19) — 7:6(3), 1:6, 6:4, італійку Ясміне Паоліні (14) — 6:3, 5:7, 6:3, а також завдавши першій ракетці світу Ізі Швьонтек дебютної поразки в кар'єрі на цих змаганнях — 6:3, 4:6, 6:3.

24-річна уродженка Москви здобула 8-й титул в одиночному розряді. У 2024-му вона встигла тріумфувати ще й у Брісбені (хард, категорія WTA 250).

Зі свого боку Костюк у стартовому поєдинку на Porsche Tennis Grand Prix за понад три години перемогла німкеню Лауру Зігемунд (84) — 6:3, 6:7(4), в другому колі неймовірним чином здолала китаянку Чжен Ціньвень (7), відігравши 5 матчболів, — 6:2, 4:6, 7:5, а далі створила емоційний камбек проти американки Коко Ґофф (3), реалізувавши 8-й матчпойнт — 3:6, 6:4, 7:6(6). Марта за три дні провела на корті 8,5 годин, після чого провела приблизно півторагодинний півфінал проти чешки Маркети Вондроушової — 7:6(2), 6:2.

21-річна киянка в Штутгарті стала п'ятою українською тенісисткою, яка виграла сім або більше матчів проти суперниць із топ-10 рейтингу WTA (обігравши трьох поспіль представниць чільної десятки).

Марта зіграла третій для себе фінал на рівні WTA: у 2023 році вона тріумфувала в Остіні (хард, категорія WTA 250), обігравши росіянку Варвару Грачову, а цього сезону поступилась британці Кеті Бултер у вирішальному матчі Сан-Дієго (хард, категорія WTA 500). З понеділка Костюк оновить особистий рекорд у світовому рейтингу та посяде 21-шу позицію (попереднім найкращим показником було 26-те місце).

Додамо, що цього ж дня інша українка Дарія Снігур виграла хардовий турнір у Франції.

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