Снігур виграла хардовий турнір у Франції

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Дарія Снігур (132) стала чемпіонкою турніру ITF W50 у Кальві, Франція.

У фіналі 22-річна киянка впевнено здолала Валентіну Різер із Швейцарії. Матч тривав 1 годину 10 хвилин і завершився з рахунком 6:3, 6:2.

Для Снігур цей титул став дев’ятим на турнірах рівня ITF у професійній кар’єрі.

ITF W50 — France 04A

Кальві, Франція

Призовий фонд — €40 000

Фінал, 21 квітня

Дарія Снігур (Україна) — Валентіна Різер (Швейцарія) 6:3, 6:2

Також сьогодні, 21 квітня, трофей спробує виграти Марта Костюк. Її матч проти Олени Рибакіної у фіналі турніру WTA 500 у Штутгарті вже розпочався.