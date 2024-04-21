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Снігур виграла хардовий турнір у Франції

Сьогодні 14:06 70 0
Снігур виграла хардовий турнір у Франції

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Дарія Снігур (132) стала чемпіонкою турніру ITF W50 у Кальві, Франція. 

У фіналі 22-річна киянка впевнено здолала Валентіну Різер із Швейцарії. Матч тривав 1 годину 10 хвилин і завершився з рахунком 6:3, 6:2. 

Для Снігур цей титул став дев’ятим на турнірах рівня ITF у професійній кар’єрі. 

ITF W50  France 04A
Кальві, Франція
Призовий фонд — €40 000
Фінал, 21 квітня

Дарія Снігур (Україна) — Валентіна Різер (Швейцарія) 6:3, 6:2

Також сьогодні, 21 квітня, трофей спробує виграти Марта Костюк. Її матч проти Олени Рибакіної у фіналі турніру WTA 500 у Штутгарті вже розпочався. 

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