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Наша історія кохання добігла кінця: українська тенісистка оголосила про розлучення

Богдан Войченко — 13 квітня 2025, 19:08
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Наша історія кохання добігла кінця: українська тенісистка оголосила про розлучення

Українська тенісистка Катаріна Завацька оголосила у про розлучення зі своїм чоловіком Аленом Авідзбою.

Про це спортсменка повідомила у соцмережах. Причини цього рішення наразі невідомі.

"Наша щаслива історія кохання добігла кінця.

Люблю тебе дуже сильно. Дякую за все", – написала Катаріна.

Нагадаємо, пара була разом 8 років. У кінці 2023 року Завацька оголосила у соцмережах про одруження з Аленом.

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Напередодні Катаріна та Надія Кіченок принесли перемогу збірній України в протистоянні з командою Швейцарії в межах групи Е кваліфікації Кубку Біллі Джин Кінг.

Раніше повідомлялося, що від ексзірки Барселони пішла дружина за дивних обставин.

Катаріна Завацька теніс Lifestyle