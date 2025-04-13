Магучіх відсвяткувала завершення робочого тижня ефектним танцем із подругами

Навіть чемпіонкам потрібен відпочинок – і Ярослава Магучіх довела це з драйвом!

Українська зірка легкої атлетики підкорила мережу новим відео, де разом із подругами запалює під хіт 2010-х "Toca Toca".

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На відео Ярослава виглядає щасливою, розслабленою та сповненою енергії – саме такою, якою її обожнюють фанати. Танцюючи синхронно з подругами, вона продемонструвала не лише спортивну грацію, а й чудове відчуття ритму.

" Коли робочий тиждень залишився позаду, а попереду 1.5 дні відпочинку", – підписала відео Ярослава.

Нагадаємо, вже 26 квітня стартує перший етап Діамантової ліги, який пройде у китайському місті Сямень. Магучіх також візьме учать у змаганнях.

Напередодні українська стрибунка у висоту здобула бронзову медаль на чемпіонаті світу з легкої атлетики в приміщенні, що проходить у китайському Нанкіні. Вона також зізналася, що відчувала дискомфорт в нозі.

Раніше повідомлялося, що Магучіх підписала спонсорський контракт із всесвітньо відомим виробником енергетичних напоїв Red Bull.