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Ми відпрацьовуємо це на тренуваннях: Шандрук – про гол Харатіна у матчі із Зорею

Олександр Булава — 14 квітня 2025, 00:36
Ми відпрацьовуємо це на тренуваннях: Шандрук – про гол Харатіна у матчі із Зорею
Олег Шандрук
НК Верес

Головний тренер рівненського Вереса Олег Шандрук вважає, що його команда отримала заслужену перемогу в поєдинку із Зорею (2:1) у 24 турі Української Прем'єр-ліги.

Цитує наставника пресслужба клубу.

"Ми створили багато гольових нагод. На жаль, багато своїх шансів не реалізували. Але загалом – вдячний команді за цю перемогу. Ці три очки дуже важливі для нас на цьому етапі чемпіонату", – зазначив Шандрук.
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Також тренер пояснив гол Ігора Харатіна, який відзначився після розіграшу кутового.

"Гол Ігоря Харатіна? Хотів би принагідно привітати нашого тренера Романа Гандзина. Ми багато стандартних положень напрацьовуємо на тренуваннях. Не завжди вдається виконати задумане у грі, але сьогодні зуміли реалізувати такий розіграш – забили важливий гол. Цей м'яч вплинув і на подальший розвиток гри", – розповів Шандрук.

Перемога дозволила Вересу обійти Зорю у турнірній таблиці чемпіонаті. У наступному турі "червоно-чорні" зіграють із Чорноморцем.

Чемпіонат України, УПЛ Зоря Луганськ Олег Шандрук Ігор Харатін Верес Рівне

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